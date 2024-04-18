×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli oyuncuların penaltı ve kırmızı kart isyanı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Fenerbahçeli oyuncuların penaltı ve kırmızı kart isyanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 23:50

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'u ağırladığı maçta sarı lacivertliler hem penaltı hem kırmızı kart bekledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u Kadıköy'de konuk etti.

Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ederken sarı lacivertliler Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Szymanski, 45+2. dakikada ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçeli oyuncuların penaltı ve kırmızı kart isyanı

FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, müsabakanın 72. dakikasında Edin Dzeko ile atağa kalkarken sarı kartı bulunan Andreas Ndoj'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. 

Haberin Devamı

Kritik bir faul yapan Olympiakoslu Andreas Ndoj için ikinci sarı kart itirazında bulunan sarı lacivertli oyuncular, hakem Tobias Stieler'le uzun süre konuştular ancak kart çıkmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!