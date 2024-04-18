Fenerbahçeli oyuncuların penaltı ve kırmızı kart isyanı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u Kadıköy'de konuk etti.

Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ederken sarı lacivertliler Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Szymanski, 45+2. dakikada ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.

FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, müsabakanın 72. dakikasında Edin Dzeko ile atağa kalkarken sarı kartı bulunan Andreas Ndoj'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı.

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Kritik bir faul yapan Olympiakoslu Andreas Ndoj için ikinci sarı kart itirazında bulunan sarı lacivertli oyuncular, hakem Tobias Stieler'le uzun süre konuştular ancak kart çıkmadı.