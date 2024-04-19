Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan değişiklik ve penaltı sözleri: Fred'i korumak istedik! En iyi penaltı atan oyuncularımız atamadı

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Olympiakos'a penaltılarda kaybedip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ GOLÜ BULAMAYINCA OYUNCULARIM STRES YAPTI"

Maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak.

"FRED'İ KORUMAK İSTEDİK"

Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklikler yaptık. Değişikliklerle ikinci, üçüncü golü bulup tur atlamak istiyorduk. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik.

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"BAZEN DEĞİŞİKLİKLERDEN VERİM ALAMAYABİLİRSİNİZ"

Bazen oyuncu değiştirip karşılık bulursunuz, bazen de istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu futbolun içinde var, çok doğal. Bugün girenlerin bazıları karşılık verdi, bazıları veremedi. Bu çok doğal.

"YÜZDESEL OLARAK EN AZ PENALTI KAÇIRAN OYUNCULAR KAÇIRDI"

Yüzdesel olarak en az penaltı kaçıran oyuncular, penaltıları atamadı. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz.

"TARAFTARIMIZA MAHCUP OLDUK"

Taraftarımıza karşı mahcup olduk ve onları üzdük.