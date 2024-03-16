Olympiakos, Avrupa'da tarih yazdı ama Fatih Terim'e 1 ayda 3 kez yenildi

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Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Lig’inde normal sezonu lider PAOK’un 3 puan gerisinde 57 puanla 3. sırada bitirdi. Kırmızı beyazlı ekip, yeni başlayan Süper Lig Şampiyonluk Turu’ndaki ilk maçında Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’a 3-1 yenildi. Bu sezon Avrupa kupaları macerasında ilk olarak Avrupa Ligi’nde mücadele eden Olympiakos; A Grubu’nu West Ham (15) ve Freiburg’un (12) ardından 7 puanla 3. bitirirken, sadece Backa Topola’yı (1) geçebildi. Konferans Ligi Son 16 Turu Play-off turunda Ferencvaros’u her iki maçta 1-0 yenerek tur atlayan Pire ekibi, Son 16 turunda ilk maçta 4-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv’i, deplasmandaki rövanşta 6-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

TAKIMIN EN PAHALISI PODENCE CEZALI

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Teknik direktörlüğünü İspanyol Jose Luis Mendilibar’ın yaptığı Olympiakos’un kadro değeri 110.7 milyon Euro (Fenerbahçe 201.4 milyon Euro). Olympiakos’un en pahalı oyuncusu, 13 milyon Euro değer biçilen Portekizli sağ kanat Daniel Podence. Cezalı olduğu için Fenerbahçe’ye karşı ilk maçta forma giyemeyecek olan Podence bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol, 8 asist üretti. En skorer isim, 2021-2023 yılları arasında Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi. Faslı santrfor Yunanistan Ligi’nde 15, Avrupa Ligi’nde 5, Konferans Ligi’nde 5 olmak üzere toplam 25 gol attı. Manchester City ve İnter deneyimleri bulunan santfor Stevan Jovetic’i de kadrosunda bulunduran Olympiakos’ta Ortega, Camara, Horta ve daha önce Giresunspor forması giyen Chiquinho gibi önemli oyuncular yer alıyor.

MACCABİ RÖVANŞI TAM BİR MUCİZE İDİ

Olympiakos, Konferans Ligi Son 16 turunda bir mucizeye imza atarak Avrupa kupaları tarihine geçti. İç sahada İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına 4-1 yenilen Yunan kulübü, deplasmandaki rövanşı 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselirken, çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu. Olmpiakos, Fatih Terim yönetimindeki Panathiakos ile son 40 günde 2’si Süper Lig, 2’si Yunanistan Kupası olmak üzere 4 kez karşılaştı. Ligdeki maçları 2-0 ve 3-1 kaybeden Pire ekibi, kupada 1-1 ve 0-0 berabere kaldı ancak penaltılarla elendi. Bu sezon üç kez teknik adam değiştiren Olympiakos’u şu anki Mendilibar’dan önce Diego Martinez ve Carlos Carvalhal çalıştırdı.