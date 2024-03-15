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Fenerbahçe'de kura heyecanı! Edin Dzeko meydan okudu: Orada görüşeceğiz

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos
Fenerbahçede kura heyecanı Edin Dzeko meydan okudu: Orada görüşeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 21:25

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların kura çekimini izlediği anlar kulüp hesabından paylaşıldı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiaskos'la eşleşti.

Sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan’da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan’da evinde oynayacak.

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, kura çekimini Samandıra'da birlikte takip ederken kulübün sosyal medya hesabından o anlar yayımlandı.

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Kura çekimini izleyen oyuncular arasında Kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rade Krunic ve Jayden Oosterwolde olduğu görülürken Teknik Direktör İsmail Kartal da kameralara yansıdı.

Kurada Olympiakos'un çıkmasının ardından eski takım arkadaşı Stevan Jovetic'e gülümseyerek bir mesaj gönderen Edin Dzeko, "Orada görüşmek üzere Jovetic" dedi.

Kura çekimin ardından Olympiakos eşleşmesini kulüp televizyonuna değerlendiren Edin Dzeko, şansları eşit gördüğünü söyledi.

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"ŞANSLAR EŞİT"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko, Olympiakos eşleşmesini kulüp televizyonuna değerlendirdi.

Olympiakos eşleşmesiyle ilgili konuşan Dzeko, "Onların dün oynamış olduğu turun ikinci maçını izledik. Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bilemiyorum tabii çünkü aslında günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de yüzde 100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu çünkü nitekim son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos

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