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Olimpija Ljublijana Kulübü Başkanı Adam Delius: Galatasaray bir futbol devi, şans onlardan yana

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#Galatasaray#Olimpija Ljublijana#Şampiyonlar Ligi
Olimpija Ljublijana Kulübü Başkanı Adam Delius: Galatasaray bir futbol devi, şans onlardan yana
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:00

Olimpija Kulübü Başkanı Adam Delius sarı kırmızıları favori gördüğünü söyledi. Bugün temsilcimizle oynayacakları ilk maçın biletlerinin birkaç saatte bittiğini belirten Delius, “Talebi karşılamak için 100 bin bilet yetmezdi” dedi.

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G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki rakibi Olimpija Ljublijana takımının başkanı Adam Delius eşleşme öncesi Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı ekiple eşleşmenin heyecan verici olduğunu söyleyen Delius, 17 bin kapasiteli Stozice Stadı’nda oynanacak maçın biletlerinin birkaç saat içinde tükendiğini söylerken “Talebi karşılamak için 100 bin bilet yetmezdi” dedi. Galatasaray’ın en tanınmış ve başarılı Türk kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Adam Delius, “Şahsım, kulübüm, taraftarlarımız ve Slovenya halkı Galatasaray’ı konuk edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Maçın öncelikle dostluk havasında geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. İşte Adam Delius ile yaptığımız sohbetten öne çıkanlar:

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SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ AMA...

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· Türk dostu ve aynı zamanda Türkiye sempatizanı biri olarak tanınıyorsunuz. Galatasaray karşısında tur şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Benim çok sayıda Türk dostum var ve Türkiye beni daima cezbediyor. Elimde kalan son iki maç biletini karımın ricası ile Türk futbolsevere hediye ettim. Maça gelince; tabii ki her takım kazanmak için sahaya çıkar. Gerçek olan şu ki Galatasaray bir futbol devi. Harika bir taraftar kitlesi ve başarılarla dolu bir geçmişi var. Sahaya galibiyet için çıkmamız işin doğasının gereği ama şans Galatasaray’dan yana. Skor tahmini vermek istemem, elimizden gelenin en iyisini sportmence ve centilmence yapacağız.

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G.SARAYLI OYUNCULAR BİZE GELMEK İSTEMEZ

· Elsnik, Ratnik, Seslar ve Rui Pedro gibi yetenekli oyunculara sahipsiniz. Galatasaray kadrosuna baktığınızda takımınızda hangi oyuncunun olmasını isterdiniz?

G.Saray’ın her futbolcusuna sahip olmak isteriz ama hiçbiri gelmek istemez. Çünkü bizim ayrı bir ücretlendirme sistemimiz var. Futbolcularımız kentimizde yaşamaktan mutlu. Buna rağmen önümüzdeki sezonlarda başka büyük takımlara futbolcu verebileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray süper bir takım ancak takdirle izlenir.

RİERA’NIN İSTEKLERİNİ KARŞILAYAMADIK

Önce Robert Prosinecki ile yolları ayırdınız, arından kulübe iki şampiyonluk kazandıran Riera’ yı da gönderdiniz... Robert Prosinecki futbolcu olarak dünyanın en iyilerinden biriyidi. Maalesef en iyi futbolcular en iyi teknik adamlığı yapamıyor her zaman. Belki de ayrılış sebebi kulüp felsefesini tam kavrayamamasır. Biz, Slovenya-Avrupa futbolu karışımı yeni sağlam bir gövde oluşturmak istedik. Riera’nın gelişi bunun içindi. Sonunda kendisinin finansal isteklerini karşılayamadığımız için ayrılık gerçekleşti.

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#Galatasaray#Olimpija Ljublijana#Şampiyonlar Ligi

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