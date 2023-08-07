Galatasaray'da Dries Mertens'ten veda sinyali: Sanırım bu sezon son sezonum olacak

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Belçika yıldız Dries Mertens, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz." dedi.

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"TAKIMIMI HAZIR GÖRÜYORUM"

Takımının hazır olduğunu kaydeden Okan Buruk, "Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

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ZAHA VE ICARDİ SÖZLERİ

Zaha ve Icardi'nin durumu hakkında konuşan Buruk, "Wilfried Zaha, 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla birlikte süre almaya başlayacağını düşünüyoruz ama acele etmeden doğru bir şekilde takıma katılmasını istiyoruz. Icardi, bize geç katılan oyunculardan biri. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

RASHİCA TRANSFERİNDE SON DURUM

Kosovalı futbolcu Rashica transferi için konuşan Buruk, "Rashica, beğendiğimiz ve istediğimiz bir oyuncu. Ancak bu transfer dönemi, ne zaman ne olacak bilemiyoruz. Bu süreç, devam ediyor. Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica." dedi.

DRIES MERTENS'İN SÖZLERİ

"NASIL OYNADIKLARINI GÖRDÜK"

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Belçikalı yıldız, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık" dedi.

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"STADIMIZDA NASIL BİR ATMOSFER OLUR HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirten Dries Mertens, "Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum" diye konuştu.

VEDA SİNYALİ VERDİ

Sezon sonunda emeklilik kararı alabileceğini söyleyen Dries Mertens, "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum."

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