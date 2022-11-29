Olaylı Göztepe - Altay derbisinin perde arkasında kan donduran gerçekler! Her şeyi planlamışlardı... | Uğur Meleke: Bunlar holigan değil, terörist

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi neyse İzmir için de Göztepe-Karşıyaka, Göztepe-Altay derbileri de öyledir. Ve İzmirliler sahadaki rekabet ne kadar güçlü olursa olsun; maç öncesinde ve sonrasındaki Kordon buluşmalarına alışıktır.

Maç başlamadan önce de “Göztepe-Altay el ele yeniden Süper Lig’e” sloganları attıklarını da biliyoruz.

Peki İzmir’in hoşgörü, birlikte yaşama kültürüne çok ters düşen bu olaylar nasıl oldu?

Bir akıl tutulması mıydı yoksa organize bir olay mıydı?

Olay yeri görüntüleri inceleniyor; gözaltına alınanlar dinleniyor, savcılık en ince ayrıntıya kadar kanıları topluyor.

İyi başlayan ve harika bir pazar İzmir gecesini kâbusa dönüştüren gecede neler yaşandı ve sonrasında kim neler söyledi? İşte ayrıntılar...

HOLiGANLAR FUTBOL TERÖRÜ YAŞATTI

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1- Pazar İzmir adına zor bir geceydi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden iki İzmirli; Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi holiganların yarattığı terör yüzünden tatil edilmek zorunda kaldı.

Evet; doğru “İzmir’e yakışmadı” ama hangi şehirde spor ve şiddet yan yana gelebilir ki. Oysa güzel bir İzmir gecesi öncesinde tribünler rengarenkti.

Gürsel Aksel Stadı’nı dolduran 16 bin 465 taraftarın arasında çocuklar, kadınlar ve binlerce İzmirli de vardı.

Konuk Altay taraftarlarına İl Spor Güvenlik Kurulu’nun getirdiği deplasman yasağı maçtan bir gün önce kulüpler ile taraftarların girişimleri sonrası İzmir Valiliği tarafından kaldırılmıştı.

Harika bir futbol akşamını maçın 19’uncu dakikasında Altay taraftarları arasından Göztepe taraftarlarının yer aldığı maraton tribününe atılan işaret fişeği bozdu.

Gözden Kaçmasın Olaylı Göztepe-Altay derbisinde kaleciye saldıran taraftar tutuklandı Haberi görüntüle

ÖNCE TARAFTAR SONRA KALECi

2- Yakın mesafeden ateşlenen fişek 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın yüzüne denk geldi. Çakır kanlar içinde kalırken; sağlık ekipleri yaralıya müdahale ettiler. Bu arada herkesi şoke eden ikinci olay sahada yaşandı.

Tribünlerden atlayan bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim’e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Olaylar büyüyünce hakem Emre Kargın maçı tatil etti.

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Altay taraftarları saatlerce güvenlik gerekçesiyle Gürsel Aksel Stadı’nda bekletildi. Emniyet görevlileri incelemelerini bitirmeden de stattan ayrılmalarına izin verilmedi.

İki takım futbolcuları da çıkış tünelinde olayları izlerken; Altaylı futbolcuların ve teknik kadrosu da sahada beklemek zorunda kaldı.

SUÇLULARA EN AĞIR CEZALAR VERiLECEK

3- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger üzgündü. Çünkü maçtan bir gün önce Altay taraftarlarının yasağı kaldırılmış ve “İzmir’e yakışır bir derbi olmasını istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Köşger statta incelemeler yaparken yanında Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar da vardı. Köşger açıklamalarını iki başkanla birlikte yaptı, sonra da maç sırasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Köşger, şunları söyledi.

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TÜRK SPORU BU OLAYLARI HAK ETMEDi

“Bu olayları hiçbir kulübümüz ve taraftarımız hak etmemiştir. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacaktır.”

BU OLAY iZMiR iÇiN DE BiR iLK

4- İstanbul derbileri gibi İzmir derbileri de günler öncesinde konuşulur, tartışılır ve güzel anılarla biterdi. Bugüne kadar böylesine organize bir şiddet olay yaşanmamıştı.

Maç öncesi saat 14.00’te Halkapınar’daki İzmir Atatürk Stadı’nda toplanıp stada otobüslerle birlikte getirilen Altay taraftarları emniyet güçleri tarafından arandı. Olaylar sonrası güvenlik kameralarından işaret fişekleri ve yanıcı maddeleri statta görev yapan A.G ve H.K. isimli fanatik Altay taraftarı iki özel ambulans şoförünün deplasman takımı tribünü tuvaletine iki sırt çantası içinde saat 16.34’te bırakıp sakladıkları, ardından telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi.

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SAKARYASPOR MAÇINDA DA FiŞEK ATMIŞLAR

5- Bu iki ambulans şoförü gözaltına alınıp haklarında idari soruşturma açıldı. İşaret fişeğinin ateşlenmesi sırasında olayı organize eden taraftarların önce sis çıkaran fişekler yakıp olayın failinin görünmemesi için duman bulutu yarattığı da görüldü.

Valilik, organize şekilde saldırıda bulunan toplam 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aslında Altay taraftarlarının, 28 Ekim’de Sakaryaspor’la deplasmanda oynanan maçta da rakip tribüne işaret fişeği attığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

iŞ BiZE DÜŞÜYOR BU KiŞiLERi DIŞLAMALIYIZ

6- Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil üzgündü; “İzmir bu değildir” dedi ve şöyle devam etti: “Türk futbolu adına İzmir, Göztepe ve Altay adına gerçekte çok üzgünüm. İki kişinin büyük camialara büyük zararlar verebileceği hep birlikte gördük. Olayın failleri şiddetle cezalandırılmalı. Bu maçın seyircili oynanması konusunda aynı görüşteydik. Bu kötü sonucun ardından biz failleri mahkum etmeliyiz. Biz birleşmeliyiz. İş taraftarlara ve bizlere düşüyor. Bu kişileri dışlamalıyız.”

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iNŞALLAH TEKRARLANMAZ

Altay Başkanı Ayhan Dündar, İzmir kulüplerinin çok iyi ilişkiler içinde olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti. “Güzel bir mücadele olacağını bekliyorduk. Maalesef maç içinde münferit ve insani olmayan bir davranışla bir cana kastedilmiştir. İzmirli taraftarların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Kınıyoruz, inşallah bir daha tekrarı olmaz. Biz iki takım taraftarını tribünde görmek istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada artık bu durumlar yaşanmayacak.”

YARALANAN TARAFTAR AMELiYAT EDiLDi

7- İşaret fişeğiyle yüzünden ve sol göğsünden ağır yaralanan 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde ameliyat edildi. Başına 4 dikiş atılan Altay kalecisi Ozan Evrim ise sabah saatlerinde taburcu edildi.

KORNER DiREĞi SiLAH SAYILDI KALECiYE VURAN TUTUKLANDI

8- Polis ekipleri 2 şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile, kaleci Ozan’a saldıran Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Ambulans şoförlerinin bağlı bulundukları özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce idari soruşturma da açıldı. Savcılıktaki sorgusunda, “Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyen Mehmet Nihat Aydın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, sevk yazısında Aydın’ın öldürmeye elverişli bir silahla saldırdığını vurguladı.

ALTAY KULÜBÜ ŞiKAYETÇi

9- Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, failler hakkında kulüp olarak şikayetçi olacaklarını söyledi. Dündar, “İşaret fişeğiyle saldırı düzenleyen kişileri kendi taraftarlarımız tanımıyor. Bu İzmir’e yönelik bir saldırıdır” dedi.

BENiM NOTUM...

Mehmet Sepil Göztepe’nin yeni Başkanı olmuştu. Pınar Karşıyaka da basketbolda Barcelona’yla oynayacaktı. Birkaç gün öncesinde konuştuk ve maça beraber gittik. Karşıyaka’nın başkanı bugün İzmir Gücü Spor Vakfı’nın Başkanı olan Ali Erten’di. Sepil salona girdiğinde büyük bir uğultu koptu. Ali Erten, Sepil’in elini havaya kaldırdı ve o ateşli Karşıyaka taraftarı ezeli rakibi Göztepe’nin Başkanı’nı dakikalarca alkışladı. İzmir aslında budur; böyle bir hoşgörü iklimine sahiptir. Evet; olaylar üzücüdür. Sporla şiddet yan yana gelmemelidir. Önemli olan kulüplerin değil; kişilerin gerekli cezaları almalarıdır.

UĞUR MELEKE: CiNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMALARI GEREK

Bunlar holigan değil, terörist. Bu sportif değil, kriminal bir hadise. Fişekle adam yaralayan, kaleciye bayrak direğiyle saldıran her kimse bunların spor konteksti içinde değil, cinayete teşebbüsten yargılanmaları gerek. Birkaç sene önce İngiliz bir futbol teröristi sahaya dalıp Jack Grealish’e arkadan yumruk atmıştı. Saldırgan hemen tutuklandı. Hakkında kamu davası açıldı. 14 hafta cezaevinde kaldı. Spor sahalarından 10 yıl men edildi. Zira siz bir hadise yaşandığında ona caydırıcı bir ceza vermezseniz, daha büyüğü geliyor peşinden. Bakın Beşiktaşlı Josef hadisesi çok hafif ele alındı. Bunu da geçiştirirseniz çok daha büyük stadyum terörü olayları yaşanabilir bu ülkede.

GÜNTEKİN ONAY: TEDBiRSiZLiK VE iHMAL iŞARETLERi VAR

Göztepe-Altay maçında yaşananlar utanç verici. Ayrıca iki kulüp arasında tarihsel bir gerginlik de yokken bu olaylar neden yaşandı anlamak mümkün değil. Statlarımızda son yıllarda şiddet sorununu aştık sanarken bu yaşananlar tedbirsizlik ve ihmale de işaret ediyor.

BANU YELKOVAN: CEZASIZLIĞIN GELDiĞi NOKTA

Sadece Ozan’a saldıranı ya da patlayıcı atanı ve içeri sokanı değil, bunu düşüneni, organize edeni, bilgisi olanı bile sorumlulukları çapında olabilecek en ağır şekilde cezalandırmalıyız ki bir daha kimse değil yapmayı, düşünmeyi bile aklından geçiremesin. Cezasızlığın geldiği son noktadayız çünkü.