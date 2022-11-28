Göztepe - Altay maçında sis ve işaret fişeği stada böyle sokuldu! Ambulansın aranmamasından faydalandılar

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Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların detayları ortaya çıktı. Altay tribününden Göztepe taraftarının bulunduğu bölüme işaret fişeği atılırken bir taraftar yüzünden feci şekilde yaralanıp ameliyata alınmıştı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı da gözaltına aldı. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığının belirlendiği ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarların tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Yabancı maddeleri stada özel ambulans şoförleri sokmuş Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları aktarıldı.

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O şoför sahada

Stada fişekleri sokan ambulans şoförünün olaylar sırasındaki fotoğrafları da ortaya çıktı.

Taraftarın hayali tehlikesi bulunmazken tribünlerde ve stat dışında yaşananlarla ilgili detaylar netleşti. Sis ve işaret fişeğinin stada nasıl sokulduğu tartışma konusu olurken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ambulansın aranmamasından faydalanmışlar

Görüntülerde organizasyonun maçtan bir gün önce ambulans görevlileri vasıtasıyla yapıldığı anlaşılıyor.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülere göre; Ambulansın aranmamasından şahıslar, bu durumdan yararlanarak fişekler içeri sokuyor.

Aranmadan stada giren ambulans görevlileri, patlayıcıları tuvalete götürürken stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürüyor.

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Çocuklar tribünde kabusu yaşadı

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında gündem olan Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarda tribündeki 2 küçük çocuk dehşetin ortasında kaldı. Gürsel Aksel Stadı'nda aileleriyle birlikte maça gelip maraton tribünde genellikle ailelerin yer aldığı, tam da Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yanı başında bulunan 2 küçük çocuk, büyük korku yaşadı.

İşaret fişeğinin ateşlenip Çakır'a isabet etmesinin ardından tribünler karışırken, 2 çocuk olayların tam da ortasında travma yaşadı. Çocuklardan büyük olanı, talihsiz taraftarın kanlar içinde yerde kaldığı görüntüleri görmemesi için kardeşinin gözünü eliyle kapatmaya çalıştı. Çocuklar, bu esnada tribünlerde karşılıklı atılan yabancı maddelerden de korunmaya çalıştı.

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Gözden Kaçmasın İşaret fişeği ve sisin stada sokulmasında skandal ambulans şoförü detayı... Haberi Görüntüle

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: BU OLAYIN PEŞİ BIRAKILMAYACAK

Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. İncelemelerde bulunan Vali Köşger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşen saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok. Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak" dedi.

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SİS VE FİŞEĞİ STADA AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKMUŞ

İzmir Valiliği işaret fişeğinin ve sisin stadyuma nasıl girdiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."

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ÖZEL AMBULANS ŞİRKETİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göztepe- Altay arasında oynanan, bir taraftarın korner bayrağı direkli saldırısına uğrayan konuk takımın kalecisi Ozan Evrim ile tribüne atılan işaret fişeği sonucu Göztepeli taraftar Mehmet Çakır’ın yaralandığı İzmir derbisinde, sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce idari soruşturma başlatıldı. Kaleci Ozan Evrim ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir’in Spor Toto 1’inci Lig’de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakanın 19’uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim’e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

TOPLAM 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34’te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim’e saldıran Göztepe taraftarının da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ambulans şoförlerinin bağlı bulundukları özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce idari soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirileceği de kaydedildi.

2 AMBULANS ŞOFÖRÜYLE TARAFTARLARIN TELEFON GÖRÜŞME GEÇMİŞİ İNCELENECEK

İzmir’de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.’nin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saat 16.34’te, Altay tribününün bulunduğu tuvaletlere girdikleri ve çıkarken ise yanlarındaki sırt çantaları olmadığı belirlenen ve yoğun telefon görüşmesi gerçekleştiren 2 ambulans şoförüyle, işaret fişeği ve diğer suç aletlerini kullanan Altay taraftarları D.D., E.Y. ve K.E.’nin cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan 2 ambulans şoförünün fanatik Altay taraftarı oldukları da öğrenildi. (DHA)

KALECİ OZAN TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, başına aldığı darbeler sonucu İzmir’de özel bir hastaneye kaldırılan kaleci Ozan Evrim’in tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği belirtildi. İşaret fişeği isabet eden Mehmet Çakır’ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

7 SAAT SONRA STATTAN AYRILABİLDİLER

Öte yandan hakem tarafından tatil edilen müsabakada Altaylı futbolcular ile taraftarlar statta bekletildi.

Altaylı futbolcuların Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık 7 saat bekleyişin ardından polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.