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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde kaleciye saldıran taraftar tutuklandı

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#Spor Toto 1. Lig#Altay#Göztepe
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde kaleciye saldıran taraftar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 17:26

İzmir’de, Göztepe ve Altay arasında oynanan maçta, sahaya atlayıp, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e korner bayrağı direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı M.N.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vuran M.N.A. adliyedeki işlemlerin ardından kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

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İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim’e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydının, Altay kalecisi Ozan Evrimin hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ALTAY VE GÖZTEPE'DEN ORTAK AÇIKLAMA: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Spor Toto 1. Lig'de dün çıkan olaylar nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihi ertelenen Göztepe-Altay maçı sonrası iki kulüp ortak açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe'ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır.

Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz.

Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı sporcularımıza ve taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."

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