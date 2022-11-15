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Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Fırat Aydınus, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay, Futbol Konseyi'nde 14. haftanın karşılaşmalarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- Jesus, sürpriz Giresun mağlubiyetini kırmızı karta bağladı, “11 kişiyle bizi yenemiyorlar” dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü haklı mı?

UĞUR MELEKE: AKILCI VE MUTEDiL KONUŞUYORDU

Jesus’u tüm Türk spor kamuoyunda muteber hale getiren şey akılcı ve mutedil açıklamalarıydı. “Sadece küçük takımlar haftada 1 maç yapar” gibi bir vizyon ortaya koyduğunda bir Türk sporsever olarak ben olağanüstü takdir etmiştim, şimdi çok müsabaka oynamaktan yakınması bir tezat oluşturdu. Yine geçtiğimiz hafta Michy Batshuayi’ye kart sonrası aklını kullanmasını gösteren hoca bu kez hakemden şikayetleniyor! Ali Koç zaten 4 yıldır kendi yönetiminin aldığı kararlar dışında herkesi suçlu ilan ediyordu! Jesus’un farkı oyuna odaklanması, kulüp puanından, global vizyondan bahsetmesi idi. Bence Portekizli hoca kendisini farklı kılan değerlere dönmeli.

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MEHMET ARSLAN: TAKIM DÜŞÜŞE GEÇMiŞTi

Farklı kazandıkları İstanbulspor maçı da dahil, Fenerbahçe’nin coşkulu futbolunda bir düşüş başlamıştı. Bu da doğal. Hiçbir takım her hafta üstüne koyarak kazanamaz. Ben de Jesus ile aynı kanaatteyim. 11’e 11 kaybetmezdi Fenerbahçe. Dünya Kupası arası sarı lacivertlilere ne kadar iyi gelecekse, tam da formunun zirvesine ulaşan G.Saray için aynı şeyi söylemek mümkün olmayacak.

FIRAT AYDINUS: OYUNCULAR GEREKSiZ KARTLAR GÖRMEMELi

Futbolun içinde olağan karşılanması gereken bir durum. Tabii ki maçın büyük bir bölümünü eksik oynamak kolay değil ve eksik oynamak zorunda kaldığı şartlarda da farklı taktik ve planlara sahip olabilmek gerekiyor. Kaldı ki Sivasspor maçında da 10 kişi kalmış bir takım olarak Jesus’un “her koşulda kazanma felsefesi” tutmuştu. Bu maçta ise Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Giresunspor hem diriydi hem de akıllı bir oyun sergiledi. Dahiliği ve tecrübesiyle aynı Sivasspor maçındaki gibi farklı plan ve kurgu ön plana çıkıp bu maçta da galip gelebilirdi Fenerbahçe. Ancak bu kez oyuncu değişiklikleri ve stratejisi tutmadı. Jesus, “11 kişiyle bizi yenemiyorlar” diyorsa o zaman oyuncuları da gereksiz kartlar görerek takımını eksik bırakmayacak.

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GÜNTEKiN ONAY: CRESPO NEDEN 11’DE YOKTU?

Fenerbahçe’de son haftalarda fiziksek ve mental bir yorgunluk olduğu kesin ve 1 kişi eksik oynayıp da maç kazanmak kolay bir hadise değil. Ben esas Jorge Jesus’un hafta içi maç olmamasına rağmen takımın en dinamik oyuncusu Miguel Crespo’yu Sivas karşısında neden ilk 11’de oynatmadığını anlayamadım. Demek övgüler yazdırdığımız Jesus da tercih hataları yapabiliyor. Ayrıca Arda Güler gibi bir süper yetenek de gelişmek için daha fazla süre almalı.

2- Haftanın maçında G.Saray gol oldu yağdı. Sarı kırmızılılar çok mu iyiydi yoksa, o maça dek 8 gol yiyen Başakşehir çok mu kötüydü?

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GÜNTEKiN ONAY: iCARDi 2 HAFTADIR HARiKA iŞLER YAPIYOR

Galatasaray son derece akılcı ve etkili oynadı. Başakşehir’in geriden oyun kurma ve pasla çıkmadaki zaaflarını çok iyi kullandı. İcardi ve Oliveira son derece etkili oynadılar. Kerem de onlara katılınca ortaya büyük bir ofansif kalite çıktı. Başakşehir ise net bir şekilde çözüldü ve hezimet kaçınılmaz oldu. Galatasaray’da İcardi ligin üzerinde bir kalite ve 2 haftadır harika işler yapıyor. Sezonun ilk haftalarında, kısa kariyerinde 2 kupası bulunan Okan Buruk’a burun kıvırıp küçümseyenler de sanıyorum artık pişmandır.

UĞUR MELEKE: OKAN HOCA, KEREM’i KAZANDI YUNUS’U DA KAZANACAKTIR

Her iki faktörün de elbette bu spektaküler sonuçta rolü var ama ben esas krediyi Galatasaray’a ve Okan Buruk’a verme taraftarıyım. 2 haftada 2 kritik maçta büyük takım davranışı dersi verdi Okan Hoca. Hem Beşiktaş’a hem Başakşehir’e karşı yaptırdığı hücum presle galibiyeti sonuna kadar hak etti. Ayrıca Kerem-Yunus’a Rashica-Barış alternatifi üreterek Kerem’i geri kazandı. Ben Yunus’u da kazanacağını düşünüyorum Okan Hoca’nın.

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FIRAT AYDINUS: HEM BAŞAKŞEHİR ÇOK KÖTÜYDÜ HEM GALATASARAY ÇOK İYİYDİ

Hem Başakşehir çok kötüydü, hem Galatasaray çok iyiydi. Fenerbahçe’nin Giresunspor’a evinde kaybetmesinin ardından iki takımın da iştahının ve arzusunun artması gereken bir atmosfer oluştu. Fakat bu motivasyon sadece Galatasaray lehine işledi. Özellikle derbi başta olmak üzere son 2-3 haftadır yükseliş trendinde olan bir Galatasaray izleyebileceğimizi biliyorduk. Ancak diğer yandan da sezon başından itibaren hem ligde hem Avrupa’da övgü alan Emre Belözoğlu’nun takımının bu kadar yetersiz bir performans gösterme olasılığını, hele hele 7 gol yiyeceğini kimse hayal edemezdi.

MEHMET ARSLAN: 7-0’LIK GALiBiYET OKAN BURUK’UN ESERi

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Galatasaray mükemmel mi oynadı? Hayır. Hatta Beşiktaş derbisinde çok daha iyi oynamıştı. Ama Başakşehir maçında çok akıllı oynadı. Ne yaptı? Kendi yarı alanında öyle bir alan paylaşımı yaptı ki, kaliteli oyuncularıyla doğrudan rakip kaleye akarak, yıkılmaz denilen Başakşehir defansını paramparça etti. Şu bir gerçek ki, Okan Buruk haftalar geçtikçe oyuncularını daha iyi tanıyor ve onlardan maksimum verimi alıyor. Bu sonuç onun eseri.

3- Kuntz; Arda Güler, Emirhan ve Tayyip Talha gibi gençleri çağırırken Serdar Aziz ve Caner yine kadro dışı kaldı. Siz nasıl buldunuz kadroyu?

FIRAT AYDINUS: AVRUPALILAR DA GENÇ YETENEKLERE ŞANS VERiYOR

Bu tip hazırlık maçları hem genç oyuncuları milli takıma kazandırma hem de ileride kadronun daimi ve önemli adaylarının kimler olacağına dair bir değerlendirme sürecidir. Dört yıl sonraki Dünya Kupası’na katılma planımız çerçevesinde çalışmalar yapılacağını varsayarsak o gün itibarıyla Arda Güler 21, Emirhan İlkhan 22 ve Tayyip Talha Sanuç 26 yaşında olacaklar. 2022 Dünya Kupası’na katılacak bazı Avrupa takımlarının yaş ortalaması ve kadrolarına dahil ettikleri en genç oyuncular bu konuda yeterince mesaj vermiyor mu? İngiltere: 24.8 (Jude Bellingham, 19 yaş). İspanya: 25.6 (Gavi, 18 yaş). Hollanda: 26.6 (Xavi Simons, 19 yaş). Almanya 26.7 (Moukoko, 18 yaş). Portekiz: 26.8 (Antonio Silva, 19 yaş). Fransa 27.3.

MEHMET ARSLAN: STEFAN KUNTZ’UN OYUNCU TERCiHLERi ÇOK DOĞRU

Cesaret eden, risk alan, geleceğe yatırım yapan kazanır. Bugün Stefan Kuntz’un tercihleri, yarının milli takımının temellerini atıyor. Bizim gibi kulüp sevgisi, milli takım sevgisinin önüne geçen ülkelerde o takıma, bu kulübe sempatik görünme kaygısı taşımıyor. Çok takdir ettiğim milli takıma emeği geçen bazı oyuncuların ayrılma vakti zaten geldi. Bir maç, iki maç kazanacağız diye gelecek riske edilmez. Çok doğru tercih yapıyor Kuntz. Ve Hamit Altıntop.

UĞUR MELEKE: SAHi, BiR DE TiAGO ÇUKUR VARDI DEĞiL Mi?

Altıntop ve Kuntz’un ulusal takımın başındaki görev sürelerini değerlendirdiğimde ben zaten bir taktik, vizyon, milli takım karakteri veya yeni kazanılmış oyuncular değil içilmiş çaylar, vurulmuş masalar hatırlıyorum sadece! Emirhan İlkhan çok değerli bir genç sporcu. Beşiktaş’ta da süper oynadığı bir ay vardı. Ama son 2 ayda Torino’da sahaya 1 dakika çıkıp A milli takıma çağırılması enteresan oldu. Sahi, bir de geçtiğimiz aylarda A milli takıma çağırılan Tiago Çukur vardı değil mi?

GÜNTEKiN ONAY: SERDAR AZiZ, KUNTZ’UN UZUN VADELi KADROSUNDA YOK

Serdar Aziz son maç hariç iyi bir sezon geçiriyor. Ancak görünen o ki Stefan Kuntz’un uzun vadeli planlarındaki kadro havuzunda yok. Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç gibi gençlerin çağrılmasını olumlu buldum.

4- 2022 Dünya Kupası pazar günü start alacak. Turnuvanın kışın yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Favoriniz hangi takım?

MEHMET ARSLAN: LiGLERiN ORTASINDA NEYiN KUPASI BU!

Komik bir Dünya Kupası. Komik çünkü mevsimi değil en başta. Futbola susadığımız yaz aylarında ilaç gibi gelirdi. Şimdi lig yarışlarının ortasında neyin kupası bu! Siz hiç heyecan duyuyor musunuz? Ben havasına bile giremedim daha. ‘FIFA’nın İç Yüzü’ diye bir belgesel var. Onu izlemenizi öneririm. İşte o zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Neyse favori konusuna gelince.. Kısaca söyleyeyim. Ya Arjantin ya da Brezilya.

GÜNTEKiN ONAY: ÇEKiŞMELi VE ÇOK FAVORiSi OLAN BiR TURNUVA OLACAK

Dünya Kupası’nın kışın oynanmasının etkilerini 2023’de sezonun devamında göreceğiz. Çekişmeli ve çok favorisi olan bir turnuva olacak. Fransa, Brezilya, Arjantin, Portekiz ve Almanya, diğerlerinden daha güçlü. Danimarka her takıma sürpriz yapabilecek potansiyelde. Genç ve ve atletik Almanya’yı da merak ediyorum. İngiltere de teknik direktör Gareth Southgate’in iyi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum ama kadroda çok yetenekli oyuncuları var.

FIRAT AYDINUS: KAZANSA DA KAYBETSE DE MESSi’Yi KONUŞACAĞIZ

Dünya Kupası geleneği adına sıra dışı olacağı kesin. Liglerde sezonun bitip, yaz aylarındaki dev heyecanın beklendiği günlerin tam aksine bir kupa yaşanacak. Bu motivasyona bizler girebildik mi sorusu güncelliğini korurken, oyuncuların hemen konsantrasyon sağlamasını beklemek de zor. Halihazırda özellikle Avrupa’nın 5 büyük liginde üst düzey maçlar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi temposu, yerel kupalar nedeniyle kadrolar yıpranıyor ve sakatlıklar yaşanıyorken, Dünya Kupası rehabilitasyon süreci etkisi mi yaratacak yoksa dengeleri iyice mi sarsacak, bekleyip göreceğiz. Her ülkede kadro tartışmaları yine yaşanıyor ancak turnuva yine Messi üzerinden okunacak. Hikaye, 1.69’luk 35 yaşındaki evrenin son 15 yıldaki Futbol ikonunun üzerinden yazılıp çizilecek! Kazansa da kaybetse de.

UĞUR MELEKE: ARJANTiN, BREZiLYA VE FRANSA OLAĞAN ŞÜPHELiLER

Sporcular gerçekten de en üst limitlerine kadar zorlandılar ve ortaya çok sayıda sakatlık çıktı maalesef. Bir daha böyle bir takvimde Dünya Kupası oynanacağını zannetmiyorum ben de. Arjantin, Brezilya ve Fransa olağan şüpheliler. Benim sürpriz adayımsa Luis Enrique’nin İspanya’sı. Tüm zamanların en iyisi Messi’nin kariyerindeki tek eksik kupayı kaldırmasını çok isterim elbette.