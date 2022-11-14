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İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United'dan Erling Haaland için ilginç teklif! "Golf oynamasından daha iyidir"

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#Erling Haaland#Ashton United#Manchester City
İngiltere 7. Lig ekibi Ashton Uniteddan Erling Haaland için ilginç teklif Golf oynamasından daha iyidir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 19:45

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu.

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Premier Lig devi Manchester City'ye Norveçli yıldızı Erling Haaland için 7. Lig ekibinden ilginç bir teklif geldi. 

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasındakiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için böyle bir teklif yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

Bu ilginç teklif dair Ashton United'dan yapılan açıklamada, "Manchester City maç yapmayacak ve Erling Haaland'ı formda tutarak yardım etmek istiyoruz. 6 hafta boyunca golf oynamasından iyidir." ifadelerine yer verildi.

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İngiltere 7. Lig ekibi Ashton Uniteddan Erling Haaland için ilginç teklif Golf oynamasından daha iyidir

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#Erling Haaland#Ashton United#Manchester City

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