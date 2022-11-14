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Eşinin paylaşımı olay olmuştu, Mahmut Tekdemir ilk kez konuştu!

Güncelleme Tarihi:

#Medipol Başakşehir#Mahmut Tekdemir#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 18:22

Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, Galatasaray maçının ardından eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili konuştu.

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Başakşehir'in deneyimli kaptanı Mahmut Tekdemir, eşinin sosyal medyada paylaştığı videoyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMESİ HOŞ OLMUYOR"

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımla ilgili olarak Mahmut Tekdemir, "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir art niyet düşünmek gibi bir durum olamaz. Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." şeklinde konuştu.

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"BİZE YAKIŞMAYAN BİR PERFORMANS"

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Galatasaray'a maçında kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Tekdemir, "Sezon geneline baktığınız zaman bize yakışmayacak bir performans oldu. Bireysel hatalar çok yaptık. Dünya Kupası arasında toparlanacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bireysel performanslarımızı artırarak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." dedi.

"GALATASARAY SEVİYEMİZİ HATIRLATTI"

Emre Belözoğlu'nun basına yaptığı açıklamaları, kendilerine de söylediğini belirten Mahmut Tekdemir, "Hocamız zaten basına yaptığı açıklamayı bize içeride de söyledi. 'Hangi seviyede olduğumuzu bize hatırlattı Galatasaray' dedi. İyi çalışarak Dünya Kupası'ndan sonra toparlanacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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#Medipol Başakşehir#Mahmut Tekdemir#Galatasaray

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