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Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

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#Nusret#FIFA#Dünya Kupası
Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Nusret’in Dünya Kupası final maçından sonra sahaya girip kupayla ve Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. Başta İngiliz medyası olmak üzere pek çok futbolsever Nusret’in hangi gerekçeyle orada bulunduğunu sorgulayarak, FIFA’ya şikâyette bulundu.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, normal süresi 2-2 ve uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'yı penaltı atışları neticesinde devirerek şampiyon oldu. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

NUSRET SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULARIN PEŞİNE TAKILDI

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile arasında yaşananlar sebebiyle geceye damga vurdu.

Lusail Stadyumu'nda oynanan ve epik hikayesiyle tarihe geçen final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, şaşkın bakışlar arasında tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz verdi.

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Angel Di Maria, Paulo Dybala, Nicolas Otamendi ve Leandro Daniel Paredes başta olmak üzere neredeyse takımın tamamıyla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe, son olarak soluğu turnuvanın kahramanı Lionel Messi'nin yanında aldı.

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

LIONEL MESSI'Yİ RAHAT BIRAKMADI

Kupa töreninin doğal ilgi odağı olan ve kalabalık arasında tebrikleri kabul eden Arjantinli futbolcuyla fotoğraf çektirmek isteyen Gökçe, yıldız oyuncuyu bir türlü rahat bırakmadı. Lionel Messi'nin, Nusret Gökçe'nin ısrarlı fotoğraf talebinden rahatsız olduğu gözlendi. Arjantinli futbolcu, özellikle kolundan çekilmesine bozularak vücut diliyle rahatsız olduğunu gösterdi.

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Lionel Messi'nin vücut dili ve bakışlarına rağmen fotoğraf için ısrarlarını sürdüren Nusret Gökçe, birkaç dakika sonra amacına ulaştı ve Arjantinli yaşayan efsane ile fotoğraf çektirdi. Gökçe'nin daha sonra kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, bir milyondan fazla beğeni aldı.

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Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

KUPAYA VURDU, DI MARIA ANLAM VEREMEDİ

Dünya Kupası ile birlikte yalnız fotoğraf çektirmeyi dahi başaran Nusret Gökçe'nin Angel Di Maria ile arasında yaşananlar da dikkatlerden kaçmadı. Arjantinli oyuncuyla birlikte poz verdikten sonra klasikleşen hareketlerinden birini yapan Gökçe, Dünya Kupası'na hafifçe vurdu. Nusret Gökçe'nin kupaya yaptığı harekete bir hayli şaşırtan Angel Di Maria, şaşkınlığını gizleyemedi.

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

FIFA'YA AĞIR ELEŞTİRİLER

Nusret’in paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden olurken, özellikle İngiliz basını FIFA’yı suçladı. Dünya Kupası’na sadece devlet adamları ve oyuncuların dokunabildiği bir organizasyonda Nusret’in orada olmaması gerektiğini savunan İngiliz basını, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ağır eleştirilerde bulundu.

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Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

PARA KARŞILIĞI HER ŞEYİ SATTI

FIFA Başkanı Infantino’ya yapılan ağır eleştirilerden biri de “para karşılığı her şeyi satması” oldu. Oyunun özünden uzaklaşıp paranın olduğu her yerde her türlü şeye izin vermekle suçlanan Infantino’nun, bu özel ana gölge düşürdüğü belirtildi.

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattı

INFANTINO’YU AĞIRLADI FIFA’DAN VIP KART ALDI

Final öncesi sosyal medya hesabından FIFA’nın VIP davetiyesini paylaşan Nusret, kupa boyunca yakın dostu olan FIFA Başkanı Infantino başta olmak üzere Brezilya, İspanya gibi pek çok milli takımı da restoranında ağırladı.

'NUSRET KİM AĞABEY?'

Okay Karacan ve Ali Naci Küçük, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan 2022 Dünya Kupası'ndan geride kalanları Spor Arena YouTube kanalında yorumluyor.

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- Saha içinde 'Nusret' skandalı
- Lionel Messi'ye 'bişt' sürprizi
- Arjantin'in dünyaya hissettirdikleri
- Didier Deschamps'ın hataları
- Okay Karacan'dan Nusret'e çağrı

Hepsi ve daha fazlası Net Ofsayt'ın 7. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış
00:16 "Dünya Kupası'nı 'NUSRET' kazandı"
02:02 Messi'ye giydirilen yerel kıyafet
03:38 Dünya Kupası'ndan geride kalanlar
05:19 "Dünya Kupası, 'Şeref Tribünü'nde verilsin"
06:37 Arjantin'in dünyaya hissettirdikleri
09:35 "Arjantin kazandı, herkes rahatladı"
10:15 Didier Deschamps'ın hataları
12:14 "Cristiano Ronaldo, itibarsızlaştırıldı"
14:20 "Mbappe'nin Fransa Ligi'nden çıkması gerekiyor"
15:38 "Arda Güler'i lider olarak hazırlamanın zamanı geldi"
16:53 "Kazanan, Katar ve Nusret"
17:11 Okay Karacan'dan Nusret'e çağrı
17:48 Kapanış

 

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#Nusret#FIFA#Dünya Kupası

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