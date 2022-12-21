Arjantin otobüsünde Kylian Mbappe ile dalga geçtiler! Emiliano Martinez'in hareketi olay oldu... İşte Messi'ye atılan oyuncak ve görür görmez verdiği tepki...

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2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü. Lionel Messi ve arkadaşlarını başkent Buenos Aires'te binlerce kişi karşıladı. Ülkede coşkulu kutmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 120 dakikası 3-3 biten müsabakada penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, dün sabaha karşı ülkesine döndü.

Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

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1 MİLYONU AŞKIN KALABALIK MEYDANI DOLDURDU

Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires’te binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Tarihi Plaza de la Republica Meydanı’nı dolduran milyonu aşkın Arjantinli, Arjantin bayrakları sallayarak, marşlar söylediler.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Fransa maçının bitimiyle Buenos Aires Dikilitaşı Meydanı'nda toplanan Arjantinli taraftarların büyük coşkusu Pazartesi günü boyunca devam etti. Ülkede Pazartesi ve Salı günleri resmi tatil ilan edildi.

OTOBÜSLÜ GEÇİT TÖRENİ KALABALIK SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Milli takımın, Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile yapması planlanan geçit töreni kalabalık nedeniyle yarıda kesildi. Milli takım oyuncuları helikopter ile başkent semalarında turladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.

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İKİ TARAFTAR MİLLİ TAKIM OTOBÜSÜNE ATLADI



İki taraftar ise, kutlama yaptıkları köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine düşerken, diğeri ise yere çakıldı. Taraftarın yere çakıldığı anlar ise diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

YOLDA KAZANIN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü. Bu anda Dünya Kupası da Messi'nin kucağındaydı. Kablolara temas eden Parades'in taktığı şapka otobüsten düştü.

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MARTINEZ'DEN MBAPPE GÖNDERMESİ

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu. Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etmişti.

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NİNJA KAPLUMBAĞA ATTILAR

Arjantin takım otobüsünde Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı Lionel Messi'ye atıldı. Takım arkadaşları tarafından atılan oyuncağı yakalayan Lionel Messi, Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğuldu.