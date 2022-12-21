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Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de meydanlar karıştı! Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

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#Arjantin#2022 Dünya Kupası#Messi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 13:05

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, dün kaptan Messi önderliğinde başkent Buenos Aires'te final maçından bu yana kendilerini bekleyen milyonlarca taraftarla buluştu. Takım otobüsüyle şehir turu yapan ve Dikilitaş Meydanı'na gitmesi planlanan Milli Takım, güvenlik zaafiyeti sebebiyle helikopterle alınıp federasyon yerleşkesine götürüldü. Bu haberin duyulması sonrası kalabalıkta taşkınlıklar yaşandı, polis olaylara müdahale etti. Olayların ardından 1 kişinin öldüğü, 1'i çocuk 5 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı yenerek kazanan Arjantin Milli Takımı, dün yerel saatle gece vaktinde başkent Buenos Aires'e iniş yaptı.

Havalimanından üstü açık otobüsle çıkan ve binlerce taraftarı selamlayan Arjantinli futbolcular, kısa bir şehir turunun ardından öğleden sonra yapılacak resmi şehir turu için otellerine çekildi.

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MESSI VE ARKADAŞLARI BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü. Bu anda Dünya Kupası da Messi'nin kucağındaydı. Kablolara temas eden Parades'in taktığı şapka otobüsten düştü.

 
 
 
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 RESMİ GEÇİT TÖRENİNDE 4 MİLYONU AŞAN KALABALIK

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Yerel saatle öğleden sonra Arjantin Milli Takımı, yine üstü açık otobüsle Buenos Aires caddelerinde kendilerini bekleyen coşkulu taraftarlarla buluştu. Geçit töreninin, Buenos Aires'in en büyük meydanı olan Dikilitaş Meydanı'ndaki büyük kalabalıkla buluşma sonrası bitmesi planlanıyordu. Resmi kayıtlara göre geçit töreni sırasında Buenos Aires caddelerinde 4 milyondan fazla taraftar takımı selamlamak için bekledi.

İKİ TARAFTAR MİLLİ TAKIM OTOBÜSÜNE ATLADI

İki taraftar ise, kutlama yaptıkları köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine düşerken, diğeri ise yere çakıldı. Taraftarın yere çakıldığı anlar ise diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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KALECİ MARTINEZ'DEN MBAPPE GÖNDERMESİ

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu. Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etmişti.

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MESSI'YE 'NİNJA KAPLUMBAĞA' ATTILAR

Arjantin takım otobüsünde taraftarları selamlayan Messi'ye, Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı atıldı. Atılan oyuncağı yakalayan Lionel Messi, Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğuldu.

Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

GEÇİT TÖRENİ İPTAL EDİLDİ, TAKIM HELİKOPTERLE KURTARILDI

Dünya şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın geçit töreni, Buenos Aires Dikilitaş Meydanı'na gelemeden kalabalığın çokluğu ve oluşabilecek güvenlik problemleri sebebiyle iptal edildi. Milli Takım, bir helikopterle otobüsten alınarak Arjantin Futbol Federasyonu yerleşkesine götürüldü.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.

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Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

İPTAL SONRASI OLAYLAR ÇIKTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Dikilitaş Meydanı'nda bekleyen kalabalık, Messi ve arkadaşlarının alana gelmeyeceğini öğrenince çileden çıktı. Buenos Aires polisi, kalabalığın sakin şekilde dağılması yönünde uyarılar yapsa da 36 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nı ve Milli Takımı görmek için saatlerdir bekleyen kalabalık öfkeyle olay çıkarmaya başladı.

Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

Polis, biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etmeye çalışınca olaylar büyüdü. Taraftarlar da polise madde yağdırmaya başladı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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Kutlamalar sırasında çatının üstünde zıplayan bir taraftarın, çatının çökmesi sonucu yere düştüğü ve hastaneye kaldırılıp tüm müdahalelerin yapılmasına rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca olaylar sırasında dikilitaştan kopan bir mermer parçasının isabet ettiği 5 yaşındaki bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. 5 yaşındaki çocuğun yanı sıra 4 kişinin daha olaylar sebebiyle komada olduğu ifade edildi.

POLİS ARABASINI KAÇIRDILAR

Meydanları dolduran öfkeli taraftarların bir polis arabasını kaçırıp kullanılamaz hale getirdikleri de sosyal medyadaki videolarda ortaya çıktı.

Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

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Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

Dünya Kupasını kazanan Arjantinde meydanlar karıştı Messi ve arkadaşları helikopterle kurtarıldı, ölü ve yaralılar var...

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