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Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...

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#Transfer#Arda Güler#Newcastle United
Newcastle Unitedın transfer listesi ortaya çıktı Fenerbahçeden Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:23

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan ve bu sezon İngiltere Premier Lig'de ilk 4 için mücadele eden Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanması halinde gözünü önemli transferlere çevirecek. İngiliz basınına göre Newcastle United'ın listesinde Fenerbahçe'den iki futbolcu yer alıyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum, 1,5 yıl devam eden sürecin ardından Ekim 2021'de İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almıştı.

Yasir Al-Rumayyan başkanlığındaki kulüp, Amanda Staveley ve diğer üst yöneticiler ve menajer Eddie Howe yönetiminde başarılı bir yapılanma süreci izledi ve bu sezon Premier Lig'de önemli işler yaptı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ÇOK YAKIN

Premier Lig'de bitime 7 hafta kala Newcastle United 59 puanla 3. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Manchester United'ın da aynı puanı var. 5. sıradaki ASton Villa 54, 6. Liverpool ise 53 puanda. Newcastle United, ligi ilk 4'Te bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

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Newcastle Unitedın transfer listesi ortaya çıktı Fenerbahçeden Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...

150 MİLYON POUNDLUK TRANSFER BÜTÇESİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'ne direkt katılım hakkı kazanılması halinda Newcastle United yönetiminin kesenin ağrını açacağı ve 150 milyon poundluk bir yaz transfer bütçesi ayıracağı yönünde haberler İngiliz basınında çıktı.

LİSTEDE ARDA GÜLER VE FERDİ KADIOĞLU VAR

The Sun'da yer alan haberde Newcastle United'ın geniş transfer listesinde Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun da olduğu yazıldı.

Listenin ilk sırasında Arsenal'in 25 yaşındaki İskoç sol beki Kieran Tierney olduğu, Leeds United'dan Barcelona'ya transer olan Raphinha'nın da Eddie Howe'un listesinde yer aldığı ifade edildi.

Haberde Eddie Howe ve ekibinin Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu yakında takip ettiğinin de altı çizildi.

Newcastle Unitedın transfer listesi ortaya çıktı Fenerbahçeden Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...

BAŞKA DEVLER DE İSTİYOR! TEKLİFİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ

Ferdi Kadıoğlu ve özellikle Arda Güler'i Avrupa'nın büyük kulüpleri uzun zamandır yakından takip ediyor. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Arda Güler'in sözleşmesi henüz yenilenmedi.

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Mevcut sözleşmesinde bu sezon 1500 dakikanın altında süre alması halinde 5 milyon euro serbest kalma bedeliyle takımdan ayrılma maddesi bulunan Arda Güler bu anda 964 dakika süre bulmuş durumda.

Arda'nın sözleşme problemini çözmek için çalıştığı bilinen Fenerbahçe, iki genç yıldızı için gelecek tekliflerin büyüklüğüne göre TRANSFER için karar verecek.

GELECEK VADEDEN U20 OYUNCULARI ARASINDA TEK TÜRK

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesini açıkladı. Gelecek vaat eden 200 gencin arasında LaLiga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gavi, 4,37 kat (yaş ve pozisyon) ortalama ile listenin ilk sırasında yer aldı.

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Türkiye'den sadece Arda Güler

Türkiye'den ise listeye sadece bir oyuncu girebildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gelecek vaat eden oyuncular listesinde kendine yer buldu.

Oynadığı süre: 934
Deneyim: 32.3
Maç seviyesi: 76.7
Yaş: 18
Göreceli deneyim: 1.84

Arda Güler, 17. sırada yer aldı

Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 27 maça çıkan, 6 gol ve 4 asist ile oynayan Genç oyuncu, ofansif orta saha oyuncular listesinde 17. sırada yer aldı.

İşte listede yer alan isimler:
1- Bilal El Khannouss - Genk
2- Oscar Gloukh - RB Salzburg
3- Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova
4- Facundo Buonanotte - Brighton & Hove
5- Alberto Moleiro - UD Las Palmas
6- Victor Hugo - CR Flamengo
7- Désiré Doué - Stade Rennes
8- Aleksandr Kovalenko - Krylia Sovetov Samar
9- Eliesse Ben Seghir - AS Monaco
10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen
11- Julio Enciso - Brighton & Hove
12- Yaser Asprilla - Watford FC
13- Kervin Andrade - Deportivo La Guaira
14- Kristian Hlynsson - AFC Ajax
15- Matheus França - CR Flamengo
16- Rareș Pop - UTA Arad
17- Arda Güler - Fenerbahçe SK

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#Transfer#Arda Güler#Newcastle United

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