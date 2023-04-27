Fenerbahçe'de Miguel Crespo gidiyor, yerine Chelsea'den dünya yıldızı geliyor!

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yerine listeye flaş bir ismin dahil edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Chelsea'de forma giyen başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

CRESPO'NUN AYRILMASI GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de kurmaylar eksik bölgelere takviyeler için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın adaylarını belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Estoril Praha'dan 1 milyon 500 bin euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Portekizli orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Miguel Crespo'nun bir sonraki satışından Estoril Praha'ya yüzde 20 pay verileceği aktarıldı.

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Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 34 maçta forma şansı buldu. Portekizli futbolcu bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 26 yaşındaki orta saha takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

RUBEN LOFTUS-CHEEK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın Ruben Loftus-Cheek'i takibe aldığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı vurgulandı.

Miguel CRESPO'nun satışından elde edilecek gelirin Ruben Loftus-Cheek transferinde kullanılacağı aktarıldı. Porto ve Sporting Lizbon'un transfer listesindeki Miguel Crespo'nun sözleşmesinin uzatılıp satılmasına sıcak bakıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferden elde edilecek geliri Ruben Loftus-Cheek transferine harcayacağı kaydedildi.

İngiliz oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Ruben Loftus-Cheek, İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta şans buldu.

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Tecrübeli orta saha, Chelsea'de bu sezon 28 müsabakada oynama fırsatı yakaladı. Başarılı oyuncu bu süreçte takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Chelsea altyapısında yetişen RUBEN LOFTUS-CHEEK, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace, 2020-2021 sezonunda ise Fulham'da kiralık olarak forma giydi.