Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Miguel Crespo gidiyor, yerine Chelsea'den dünya yıldızı geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Crespo#Ruben Loftus-Cheek
Fenerbahçede Miguel Crespo gidiyor, yerine Chelseaden dünya yıldızı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 08:25

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de kurmaylar bir yandan da gelecek sezon planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon beklentilerin altında kalan başarılı oyuncuyla yollarını ayıracağı ve Chelsea'de forma giyen yıldız orta sahayı kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yerine listeye flaş bir ismin dahil edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Chelsea'de forma giyen başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

CRESPO'NUN AYRILMASI GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de kurmaylar eksik bölgelere takviyeler için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın adaylarını belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Estoril Praha'dan 1 milyon 500 bin euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Portekizli orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Miguel Crespo'nun bir sonraki satışından Estoril Praha'ya yüzde 20 pay verileceği aktarıldı.

Haberin Devamı

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 34 maçta forma şansı buldu. Portekizli futbolcu bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 26 yaşındaki orta saha takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

RUBEN LOFTUS-CHEEK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın Ruben Loftus-Cheek'i takibe aldığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı vurgulandı.

Miguel CRESPO'nun satışından elde edilecek gelirin Ruben Loftus-Cheek transferinde kullanılacağı aktarıldı. Porto ve Sporting Lizbon'un transfer listesindeki Miguel Crespo'nun sözleşmesinin uzatılıp satılmasına sıcak bakıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferden elde edilecek geliri Ruben Loftus-Cheek transferine harcayacağı kaydedildi.

İngiliz oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Ruben Loftus-Cheek, İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta şans buldu.

Haberin Devamı

Tecrübeli orta saha, Chelsea'de bu sezon 28 müsabakada oynama fırsatı yakaladı. Başarılı oyuncu bu süreçte takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Chelsea altyapısında yetişen RUBEN LOFTUS-CHEEK, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace, 2020-2021 sezonunda ise Fulham'da kiralık olarak forma giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Crespo#Ruben Loftus-Cheek

BAKMADAN GEÇME!

Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık