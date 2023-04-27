CIES gelecek vadeden U20 oyuncuları listesini açıkladı! Tek Türk Arda Güler...

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesini açıkladı. Gelecek vaat eden 200 gencin arasında LaLiga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gavi, 4,37 kat (yaş ve pozisyon) ortalama ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye'den sadece Arda Güler

Türkiye'den ise listeye sadece bir oyuncu girebildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gelecek vaat eden oyuncular listesinde kendine yer buldu.

Oynadığı süre: 934

Deneyim: 32.3

Maç seviyesi: 76.7

Yaş: 18

Göreceli deneyim: 1.84

Arda Güler, 17. sırada yer aldı

Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 27 maça çıkan, 6 gol ve 4 asist ile oynayan Genç oyuncu, ofansif orta saha oyuncular listesinde 17. sırada yer aldı.

İşte listede yer alan isimler:

1- Bilal El Khannouss - Genk

2- Oscar Gloukh - RB Salzburg

3- Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova

4- Facundo Buonanotte - Brighton & Hove

5- Alberto Moleiro - UD Las Palmas

6- Victor Hugo - CR Flamengo

7- Désiré Doué - Stade Rennes

8- Aleksandr Kovalenko - Krylia Sovetov Samar

9- Eliesse Ben Seghir - AS Monaco

10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

11- Julio Enciso - Brighton & Hove

12- Yaser Asprilla - Watford FC

13- Kervin Andrade - Deportivo La Guaira

14- Kristian Hlynsson - AFC Ajax

15- Matheus França - CR Flamengo

16- Rareș Pop - UTA Arad

17- Arda Güler - Fenerbahçe SK

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Mevkilerine göre en iyi oyuncular listesi

Mevkilerine göre en iyi oyuncular listesi ise şu şekilde:

1- Plamen Andreev (Levski Sofia, kaleci)

2- António Silva (Benfica, stoper)

3- Alejandro Balde (Barcelona, sol bek)

4- Rico Lewis (Manchester City, sağ bek)

5- Arthur Vermeeren (Royal Antwerp, defansif orta saha)

6- Pablo Gavi (Barcelona, merkez orta saha)

7- Bilal El Khannouss (KRC Genk, ofansif orta saha)

8- Matheus Martins (Watford, sol kanat)

9- Ângelo Gabriel (Santos, sağ kanat)

10- Marcos Leonardo (Santos, forvet)