Ne Hagi ne Jardel ne Drogba; Galatasaray'a Mauro Icardi gibisi gelmedi

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Galatasaray’da Mauro Icardi rüzgarı dinmiyor. Tarihinde sayısız golcülerin forma giydiği sarı kırmızılı takımda 2 sezondur skor yükünü omuzlayan Arjantinli, attığı gollerle gelen lig şampiyonluğu, Avrupa zaferleri, kazandırdığı ekstra puanlarla kasaya giren paralar, kırdığı rekorlar ve camia ile kurduğu sıcak ilişkilerle, “Onun gibisi gelmedi” dedirtti. Geçen sezon transferin son gününde Cimbom’a imza atan 5 futbolcudan biri olan Icardi, ilk 2 maçını boş geçtikten sonra 2-2’lik Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle defteri açtı. Ardından gollerini sıralamaya devam eden Tangocu, ligin son 6 maçında attığı 9 golle şampiyonluk filminin başrol oyuncusu oldu.

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8 MAÇTA DUBLE, 1 KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Mauro Icardi bu sezon da bıraktığı yerden başladı. Kayseri’deki ilk maçta suskun kalsa da sonra coşan Arjantinli, ligin ilk 9 karşılaşmasında tam 10 gol attı. İki sezonda 33 lig maçında 32 gol kaydeden Galatasaraylı oyuncu, 8 de asist yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de sahne alan Icardi, eleme turlarında attığı 3 golden sonra, grup aşamasındaki 3-2’lik Manchester United deplasman zaferinde galibiyet golüne imzasını attı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da iki sezonda, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde 41 maça çıktı, 37 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu. Icardi 8 karşılaşmada 2’şer gol atarken, 1 maçta da hat-trick yaptı.

200. GOLÜNÜ G.SARAY FORMASIYLA ATTI

Icardi golleri sıralarken aynı zamanda birçok rekoru da kırıp, kulüp ve Süper Lig tarihine de geçti. 2-0 kazanılan Antalya karşılaşmasında attığı golle 32 maçta 30 gole ulaşan Arjantinli, 33 maçta 30 gol atan Diagne’yi geçerek Süper Lig’de 30 gole en erken ulaşan isim oldu. Başakşehir maçında fileleri havalandırarak üst üste ilk 11’de çıktığı 12 maçta gol atıp, 11 karşılaşma ile rekoru elinde bulundran Burak Yılmaz’ı da geçen Icardi, daha sonra İstanbulspor mücadelesinde de gol atıp rekorunu 13 maça geliştirdi. Sarı kırmızılı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde 3-2 kazanılan Molde deplasmanında fileleri havalandırdığında kulüp kariyerindeki 200. golü attı.

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26 EKSTRA PUANLA 73 MiLYON TL GETiRDi

Icardi geçen yıl15 (11.5 milyon TL), bu sezon ise 9 ekstra puan (6.225 milyon TL) getirdi. Ayrıca United maçında 2 puanlık (1.87 milyon Euro) golü attı. Bu gollerin kulübe getirisi 73 milyon TL’yi buldu.