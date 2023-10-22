Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'i yıkan sakatlık

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında karşılaşacağı Alman devi Bayern Münih'te sakatlık şoku yaşanıyor.

Bayern Münih'in Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Mainz 05'i 3-1 yendiği maçta yıldızlaşan Leon Goretzka, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Aynı maçta elinde bir sakatlık yaşayan Leon Goretzka, karşılaşmayı tamamlayamazken elinden bir operasyon geçirdi.

Bayern Münih, elinde kırık oluşan Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Leon Goretzka, Bayern Münih'in 24 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'a konuk olacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.