Ne Aboubakar ne Cenk ne Muleka; Beşiktaş'ın golcüsü Omar Colley

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Beşiktaş’ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, bu sezon takımın forvet oyuncuları ve dünyaca ünlü yıldızlarını da geride bırakarak Süper Lig’de takımının en çok ağları havalandıran futbolcusu oldu.

RESMi MAÇLARDA 6 GOLE ULAŞTI

31 yaşındaki futbolcu ligde Pendik, Sivas, Samsun ve Alanya maçlarından sonra bu sezonki 5. golünü Hatayspor’a attı. Kartal’da Colley’den sonra ligde en golcü futbolcular 4’er sevinç yaşayan Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain.

Omar Colley aynı zamanda profesyonel kariyerinde rakip fileleri en fazla havalandırdığı lig sezonuna ulaştı.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında da fileleri havalandıran Omar Colley resmi maçlardaki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Colley böylece Aboubakar’ın ardından takımın resmi maçlarda en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı da başardı.

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LiGDE KiM KAÇ GOL ATTI?

· Omar Colley 12 5

· Aboubakar 12 4

· Chamberlain 14 4

· Cenk Tosun 13 3

· Milot Rashica 11 2

· Jackson Muleka 15 2