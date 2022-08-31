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Murat Ilgaz ve Hugh Dallas, Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Hakemlerden 7 doğru, 1 yanlış

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#Süper Lig#TFF#Futbol
Murat Ilgaz ve Hugh Dallas, Süper Ligdeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Hakemlerden 7 doğru, 1 yanlış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

MHK Başkan yardımcısı Ilgaz ve TFF danışmanı Dallas tartışmalı pozisyonları ekranda değerlendirdi. TFF iradesi ve MHK yönetiminde hayata geçirilen ‘Kuralına Göre’ programının ilk bölümünde Murat Ilgaz ve Hugh Dallas Süper Lig’de haftanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Konyaspor-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarının hakemleri sınıfı geçerken haftanın tek kritik hatası Kürşad Filiz’den geldi.

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Türkiye’de ilk kez TFF iradesi ve MHK yönetiminde hayata geçirilen ‘Kuralına Göre’ programının ilk bölümü dün beIN Sports ekranlarından yayımlandı. Programda MHK Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirdi. İkiliye göre geçen hafta Süper Lig hakemleri sınıfı geçti.

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Valencia şiddetli tekme atıyor

Konyaspor-F.Bahçe maçında Enner Valencia’nın atıldığı pozisyonu değerlendiren Dallas “Valencia rakibine şiddetli tekme atıyor. Kırmızı kart doğru. Hakem pozisyonu yakaladı. Yakalamasaydı eğer VAR hakemi uyaracaktı” dedi. Dallas Adil’in sarı kartı için “Hakemin görevi oyuncuları sahada tutmak ama oyuncular oyunun akışında bunu yapamıyorlar. Adil’in sarı kartı doğru karar” ifadelerini kullandı. Murat Ilgaz da “Adil Demirbağ’ın yediği iki kart da doğru karar” ifadelerini kullandı.

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VAR uyardı ama yine de vermedi

İkili, Trabzonspor-G.Saray maçında hakemin penaltı beklenen iki pozisyonda ‘devam’ kararının doğru olduğunu belirtti. Haftanın 8 tartışmalı pozisyonundan 7’sinde hakemlerin doğru karar verdiğini belirten Dallas ve Ilgaz bir tek Alanyaspor-İstanbulspor maçında hakem Kürşad Filiz’in VAR uyarısına karşın açık şekilde penaltı olan pozisyonda ‘devam’ kararında ısrar etmesinin hata olduğunu dile getirdi. İkili, aynı maçta 85. dakikadaki penaltı ve kırmızı kartın doğru olduğunu belirttiler.

 

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#Süper Lig#TFF#Futbol

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