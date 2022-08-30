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Fenerbahçe'de Enner Valencia, PFDK'ya sevk edildi

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#PFDK
Fenerbahçede Enner Valencia, PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 20:56

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Enner Valencia, PFDK'ya sevk edildi.

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Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftası tamamlanırken PFDK sevkleri açıklandı. Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Konyaspor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.08.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#PFDK

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