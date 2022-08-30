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Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Adil Demirbağ'dan açıklama: "Hassas bölgeme darbe aldım"

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Adil Demirbağdan açıklama: Hassas bölgeme darbe aldım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 22:13

Konyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Adil Demirbağ, Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Fenerbahçe maçında Enner Valencia ile yaşadığı pozisyona ilişkin olarak açıklama yayımladı.

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Konyasporlu futbolcu Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçında Valencia ile girdiği pozisyonda hassas bölgesine darbe aldığını söyledi.

Adil Demirbağ'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle dün (29.08.200) oynamış olduğumuz Fenerbahçe maçında galibiyet hırsıyla gördüğüm ikinci sarı kart ile oyundan atılıp takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm.

Buna rağmen galibiyeti alan ve gol yememezlik serimizi bir maç daha uzatan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

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Maç esnasında ikili mücadelede FIFA Oyun Kuralları çerçevesinde hassas bölge olarak tanımlanan bölgeme ve yine hassas bölge olarak tanımlanan yüzüme aldığım darbelerle yere düştüm.

Ben yıllardır profesyonel futbolcuyum, profesyonelliğimden asla ödün vermedim ve asla da ödün vermeyeceğim

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Fakat dün sosyal medyada başta kıymetli annem ve kıymetli eşime varana kadar edilen küfürlere, hakaretlere ve tehditlere karşı da susacak, tepkisiz kalacak değilim. Yıllardır oynadığımız futbol zemininde çokça küfür yemişizdir fakat kamuoyu da takdir eder ki bu olay diğerleri gibi gelip geçecek kadar basit değildir.

Söz konusu hakaret, küfür ve tehdit mesajları kakında adli işlemlerin başlatılmış olduğunu duyurmak isterim.

Öte yandan haddini aşan bu paylaşımlara karşı bana desteklerini esirgemeyen başta büyük Konyaspor ve diğer tüm takım taraftarlarına teşekkür ederim"

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NE OLMUŞTU?

Maçın 22. dakikasında oyun devam ederken Konyaspor stoperi Adil Demirbağ ile itişen Enner Valencia'nın rakibine yaptığı ayak hamlesinin ardından hakem Arda Kardeşler doğrudan kırmızı kart çıkardı.

VAR İNCELEMESİ YAPILDI, KARAR DEĞİŞMEDİ

Hakemin kırmızı kart kararı sonrası Enner Valencia Arda Kardeşler'e itiraz etti. Bir süre VAR ile görüşen Arda Kardeşler, sahayı terk etmeyen Valencia'ya sahadan çıkmasını işaret etti. Valencia'nın hamlesi sonrası yerde kalan Adil Demirbağ da tedavisinin ardından sarı kart gördü.

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

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