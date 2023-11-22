Milan'daki krizin ilacı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu! Teklifin detayları ortaya çıktı

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Fenerbahçe’de özellikle son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin takip ettiği oyuncular arasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun transferiyle ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Radio Rossonera’nın haberine göre, Serie A ekibi Milan, bek pozisyonundaki eksikliği Ferdi ile gidermeyi planlıyor. 24 yaşındaki milli futbolcunun hem yaşının genç olmasını hem de defansın her iki kanadında oynayabilmesini dikkate alan İtalyan kulübü, ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak.

ferdi 17, krunic 10 milyon euro değerinde

Ferdi Kadıoğlu için yapılacak görüşmeler sırasında Fenerbahçe’nin uzun süredir Milan’dan istediği Rade Krunic’in durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Milan yönetimi, Ferdi’ye karşılık Bosnalı orta saha oyuncusunu sarı lacivertli kulübe gönderip, üzerine de bir miktar para ödemeyi planlıyor. Transfermarkt, Ferdi Kadıoğlu’na 17 milyon Euro değer biçerken, Krunic için 10 milyon Euro ön görülüyor. Milan’ın 2019 yılında 8.6 milyon Euro’ya Empoli’den aldığı 30 yaşındaki Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı’nda da oynuyor.

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FERDi KADIOĞLU’NUN F.BAHÇE KARNESi

SEZON MAÇ GOL ASiST

2023-24 18 1 3

2022-23 48 4 5

2021-22 38 3 3

2020-21 30 1 4

2019-20 31 6 5

2018-19 1 - -

TOPLAM: 166 15 20