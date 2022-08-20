Michy Batshuayi ve Maxi Gomez'de flaş gelişme! Teklif 10 milyon eurodan daha büyük rakam... İşte en büyük transfer hedefi

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Liglerin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de net santrfor eksikliği ana problem. Öyle ki camianın en büyük isteği, geçmiş sezonlar da baz alındığında bitirici, tartışmaya kapalı golcü transferi...



Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe için geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'nin adı gündeme gelmişti. Hatta sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

CHELSEA TRANSFERDE BATSHUAYİ'Yİ KULLANACAK

İngiltere basınında yer alan habere göre; Everton'da forma giyen Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea, transferde Michy Batshuayi'yi de kullanacak. Ada ekibi yapacağı teklifte Belçikalı golcüyü de takas olarak teklif edecek.

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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3155 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Belçikalı golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistle skora katkıda bulunmuştu.

MAXI GOMEZ İÇİN CELTA VİGO DEVREYE GİRDİ



Fenerbahçe, Maxi Gomez transferini bitirme yolunda büyük mesafe kat etmiş, yönetim, uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez’e imza attırmak için büyük mesafe katetmişti. Ancak Fenerbahçe ’de Alexander Sörloth için bir girişim daha yapılması kararlaştırılınca, Gomez transferi uzadı.

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez için görüşmeleri yavaşlattı ancak yine de oyuncuyu transfer edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.



İspanya’dan gelen haberler ise bunun pahalıya patlayabileceğini gösteriyor. Santi Mina’yla yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo’nun, eski golcüsü Maxi Gomez’i kadrosuna katmak için kolları sıvadığı iddia edildi.

Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe'ye sıcak baksa da kariyerinde büyük bir patlama yaptığı Celta’ya geri dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Celta Vigo'nun, sarı-Lacivertliler’in Valencia’ya önerdiği 10 milyon Euro’dan daha iyi bir rakamla masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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BAŞKAN ALİ KOÇ: PANİK YAPACAK BİR ŞEY YOK

Ümraniyespor'la oynanan lig maçı sonrası yaptığı açıklamada teknik ekibe ve takıma güvendiğini aktaran Koç, "Planlama tamamen hocanın arzu ve direktifleri çerçevesinde. Buraya gelmeden önce 5 oyuncu istediğini söylüyordu ama geldikten sonra takımla 1,5-2 ay zaman geçirince ve bazı fırsatlar çıkınca değerlendirmek istedik. Camiamız her şeyi hocaya bıraktığımızda veya yönetim transfer yaptığında eleştiriyor. Bunun bir orta yolu yok. Ben hocamıza, ekibine ve takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak bir şey yok. Daha yolun başındayız." diye konuşmuştu.

"10 AĞUSTOS'TAN SONRA ÇOK FARKLI ŞEYLER OLUYOR"

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Santrforda fırsat transferini beklediklerini vurgulayan Ali Koç, "Bazen maddi imkanlar sınırlıysa istediğinizi yapamazsınız. Forvet de en pahalı pozisyondur. Bir gerçek daha var ki 10 Ağustos'tan sonra çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle bunu bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.





Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesinde kuşkusuz Alexander Sörloth bulunuyor.

Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü. Norveçli oyuncu ve kız arkadaşının ilk tercihi İspanya fakat transferde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı.

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Sörloth, transferin gerçekleşmesi halinde vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le aynı takımda mücadele edecek.

Sarı lacivertliler, Leipzig'in son kararını bekliyor.

ALİ KOÇ'UN TRANSFER AÇIKLAMALARI