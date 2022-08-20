İşte Fenerbahçe'de Joshua King'in asker selamının sırrı

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Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının gönlünde adeta taht kuran Joshua King’in Viyana’da attığı gol sonrası yaptığı asker selamlı sevincin sırrı ortaya çıktı. Kulüp yetkililerine “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğunu söylemek istedim” diyen Norveçli forvetin bu selamı seçmesindeki bir diğer etken Londra’daki Türk arkadaşları... Kuzey Londra’da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama Haberi görüntüle

Jorge Jesus sahip çıktı ve kazandı

Sezon başı Watford’dan bedelsiz alınan ve kampın sonuna doğru Fenerbahçe’ye katılan King, fizik kondisyon olarak yüzde yüz hazır olmadan çıktığı Dinamo Kiev maçlarından sonra ağır şekilde eleştirilmişti. Tüm eleştirilere kulak tıkayan teknik direktör Jorge Jesus, kalitesini bildiği King’e her maçta forma vermiş, Norveçli forveti ısrarla oynatarak gerçek formuna ulaşmasını sağlamıştı. Portekizli teknik adamın oyun şablonunda kanat forvet olan King’in oynadıkça form grafiğini yükselttiği görülmekte.

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Adana Demir maçında oynayabilir

Joshua King, Pedro’nun da takıma katılmasıyla 4-4-2’de ikinci forvet, 3-4-3 sisteminde kanat forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapacak. Sarı lacivertli formayla 5 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu iki gol attı. Austria Wien karşılaşmasının 58. dakikasında arka adalesinde ağrı hissederek müsabakayı bırakan King’in bu ağrısının sebebinin kas yorgunluğu olduğu, yüksek ihtimalle pazartesi günkü Adana Demirspor maçında görev alabileceği belirtildi. Kesin sonuç çekilecek MR sonrası belli olacak.