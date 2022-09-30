Michy Batshuayi: 'O statta Fenerbahçe için gol atmak harika olacak'

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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, pazar günü eski takımı Beşiktaş’a karşı oynayacakları derbi maçın kendisi için özel anlam taşıdığını söyledi. Belçika Milli Takımı’nın son iki maçında forma giymesinin kendisine büyük moral verdiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak temennimiz, oynayacağımız büyük derbiyi kazanmak olacak. Milli maçtan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum” dedi.

Geçen sezon çok gol kaçırdım

Derbi maçın oynanacağı 2 Ekim’in aynı zamanda doğum günü olduğuna dikkat çeken Batshuayi, “Bana göre hediyem, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim. Bir forvet olarak gol atmak zaten benim görevim” diye konuştu. Geçen sezon Beşiktaş’ta iken çok gol kaçırdığını kabul eden Batshuayi, “Geçen sene daha fazla gol atabilirdim. Hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum, eksik yanlarımı gidermek için. Bazen attığınız şutlar direkten döner, bu durum nasıl açıklanır bilmiyorum.”

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İyi bir stadyumda oynayacağız

Batshuayi, “Gol atarsan sevinecek misin?” sorusuna, “Önemli olan o maçta gol atmak olacak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz” cevabını verirken, Fenerbahçe’nin oyun tarzının forvetler için ideal olduğunun altını çizdi. “Bir forvet olarak böylesine ofansif oynayan bir takımda oynamak büyük keyif” ifadesini kullanan Batshuayi, derbide oluşacak atmosfere de dikkat çekerek, “İyi bir stadyumda oynayacağız. Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar önünde oynayacağız. Bu da bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir” dedi.