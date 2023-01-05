Michy Batshuayi, Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduruyor! Beşiktaş'ta tartışılıyordu...

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın tartışılan santraforu konumunda olan, bu sene Fenerbahçe formasıyla takımını sırtlayan isim olarak adeta parıldayan Michy Batshuayi henüz ilk yarı tamamlanmamış olmasına rağmen geçen yılki performansını şimdiden yakalamış durumda. Beşiktaş formasıyla 42 resmi maçta 14 gol 5 asist üreten Batshuayi, sarı lacivertli formayla 17 resmi maçta 13 gol, 1 asist yaparken, milli takımda 8 maçta 4 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

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HER KULVARDA GOL ATMAYI BAŞARDI

Dünya Kupası’ndan formda dönen Michy Batshuayi, son 3 maçta 3 gol atarken, bu sezon ligde filelere bıraktığı 8 golün 6’sını deplasmanda kaydetti. Batshuayi’nin bir başka ilginç İstatistiği ise geçen yıl Beşiktaş’ta sadece ligde gol atabilirken Fenerbahçe formasıyla sahne aldığı her kulvarda ağları sarsması oldu. Belçikalı yıldız sarı lacivertli formayla Avrupa Ligi’nde 3, Süper Lig’de 8 ve Türkiye Kupası’nda 2 gol atarak taraftarların kalbinde taht kurdu.

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TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI OLDU

Sürekli espriler yapan, takımın neşe kaynağı, gülen yüzü olan Michy Batshuayi Fenerbahçe’yi ve taraftarlarla kurduğu iletişimi çok sevdi. Türk ve yabancı tüm futbolcularla uyum içinde olan, maç sonrası ve bazı antrenmanlarda yaptığı paylaşımlarda sırayla arkadaşlarını etiketleyip etkileşim kuran Belçikalı yıldız Antalya maçı sonrasında da Makedon Alioski’yi etiketlemişti.