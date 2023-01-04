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Son dakika: Ozan Tufan, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ozan Tufan#Beşiktaş
Son dakika: Ozan Tufan, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 23:21

Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti.

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3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek isterken oyuncu siyah beyazlılardan gelen teklifi olum yanıt verdi.

Oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, Hull City'ye Ozan Tufan için kiralama+satın alma teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Milli orta saha oyuncusunun bütçeyi aşmamak kaydıyla opsiyonlu kiralanması hedefleniyor.

Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

27 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla toplamda 22 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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#Transfer#Ozan Tufan#Beşiktaş

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