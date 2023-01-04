Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için teklif yaptı

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Ocak ayı transfer döneminde bir sol bek almasına kesin gözüyle bakılan sarı lacivertliler için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için teklif yaptığını duyurdu.

Romano sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk ekibi, Oosterwolde'yi önemli bir opsiyon olarak gördüğü için baskı yapıyor ancak taraflar arasında anlaşma yok. Parma oyuncuyu tutmak istiyor" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 resmi maça çıkıp 1 gol attı.