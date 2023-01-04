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Fenerbahçe'de derbi öncesi sevindiren gelişme! Enner Valencia takımla çalıştı

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig
Fenerbahçede derbi öncesi sevindiren gelişme Enner Valencia takımla çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 20:05

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertli ekipte dizinden sakatlığı bulunan Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

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Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia, takımla çalışmalara başlarken tedavisi süren Joao Pedro idmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede derbi öncesi sevindiren gelişme Enner Valencia takımla çalıştı

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig

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