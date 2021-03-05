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GeriFutbol MHK’dan 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciye görev
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

MHK’dan 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciye görev

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MHK’dan 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciye görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, profesyonel liglerdeki müsabakalarda 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciyi görevlendirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadın hakemler Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı ile Gamze Durmuş ve yardımcı hakemler Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk, Betül Nur Yılmaz, Sedef Kıranoğlu, Asem Albayrak, Tuğba Üçüncü, Elif Köroğlu ve Şeyma Haşlak 2. ve 3. ligdeki bazı maçlarda görev yapacak.

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Gözlemciler Dilan Deniz Gökçek İşcan, Lale Doğru Şahin, Özlem Yapaklar, Gonca Cengiz, Nilhan Nizam, Günseli Öz, Aynur Aysun Akar, Yeliz Topaloğlu, Arzu Binaoğlu, Melehat Öğretmenoğlu, Jale Kaptan ve Özden Genç ise 1. ve 3. ligdeki bazı karşılaşmalarda görev alacak.

MHK’dan 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciye görev

 

MHK’dan 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciye görev

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