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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!

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Son Dakika: Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçına atanan deneyimli hakem Fırat Aydınus, bu sezon ligde ilk kez bir Fenerbahçe maçı yönetecek.

Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Son Dakika: Süper Ligde 29. haftanın hakemleri açıklandı

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