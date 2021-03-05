Son Dakika: Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçına atanan deneyimli hakem Fırat Aydınus, bu sezon ligde ilk kez bir Fenerbahçe maçı yönetecek.
Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus