MHK Başkanı Lale Orta: Hakemlikteki 20 senem mücadeleyle geçti

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Lale Orta ülkemizde ‘futbol erkek oyunudur’ algısını yıkan isimlerin başında geliyor. Profesör Doktor unvanına sahip Orta, kariyerindeki sayısız ‘ilk’e bir de Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı sıfatını ekledi.

Lale Orta aynı zamanda erkekler Süper Lig maçını yöneten ilk kadın hakem, FIFA Kokartlı ilk kadın hakem, ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın maç spikeri, ilk kadın Merkez Hakemler Kurulu Üyesi, ilk kadın UEFA gözlemcisi ve ilk kadın UEFA eğitimcisi.

Önceki gün MHK Başkanlığı görevine getirilen Orta, bir yandan da Okan Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor.

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HEDEFLERİ BÜYÜTTÜKÇE ‘ERKEK EGEMEN’ FUTBOL DÜNYASININ ENGELLERİ ÇIKTI

Spor tutkusu çocuk yaşta futbol ile başlayan Lale Orta, genç kızlık döneminde Türkiye’de kadın futbol ligi kurmak için çalışmalar yürüttü daha sonra antrenörlük ve kurslarına katıldı.

Orta’nın hakemlikteki başarısı görülünce 20 yıl sürecek hakemlik kariyeri başladı. Lale Orta o yıllarda yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatıyor:

“Ben tam 20 sene hakemlik yaptım. 20 senem mücadeleyle geçti. Hiç şöyle bir hafta arkama yaslanıp da ‘Bu hafta hangi maçı yöneteceğim’ diye rahatça düşünemedim. Hep yerimi korumak, daha yukarıya nasıl çıkarım diye hedeflemek zorundaydım.”

Lale Orta hedeflerini büyüttükçe önüne Türkiye’deki erkek egemen futbol dünyasının engelleri çıktı. Futbol hakemleri arasında başarısını ve yerini korumak için yoğun bir çalışma temposuna giren Orta, zaman içerisinde gösterdiği başarılı performansla kendisine şüpheyle bakanları hep haksız çıkarttı.

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BAŞARILI OLMAYA MECBURDUM VE GERÇEKTEN İYİ BİR MAÇ YÖNETTİM

Takvim yaprakları 20 Mayıs 1990’ı gösterdiğinde Ali Sami Yen Stadyumu’nda Türkiye futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Lale Orta, topladığı kıvırcık saçlarıyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Orta, o dönem adı ‘Birinci Lig’ olan Süper Lig’deki Galatasaray-Sarıyer maçında yardımcı hakem göreviyle sahaya çıkmıştı.

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Kendinden emin adımlarla sahaya çıksa da stresli bir görev üstlenen Orta ile ilgili hem olumlu hem olumsuz yorumlar yapıldı. Lale Orta, o günü, “O kadar büyük bir sorumluluktu ki sizin başarınız tüm kadın hakemlerin başarısı olacaktı.

Başarısızlığınız ise tüm kadınların önünü kesecekti. Bu yüzden kendimi başarılı olmaya zorunlu kıldığım bir maçtı. Gerçekten de iyi bir maç yönettim” sözleriyle anlatıyor.

HER ALANDA HiZMET VERDiĞi FUTBOLU ÜNiVERSiTEDE DERS OLARAK ANLATIYOR

FUtbola, sporcu, hakem, antrenör ve yorumcu olarak hizmet verirken, bir yandan eğitimine devam edip akademik kariyer yapan Lale Orta, 2003 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim üyesi oldu.

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YORUMCULUK YAPTI

2009’da Okan Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Bölümü Başkanlığı’nı üstlendi, 2020 yılında ise profesör unvanını aldı. Dönem dönem televizyondaki futbol programlarında yorumculuk yapan Lale Orta, Okan Üniversitesi’nde öğrencilere futboldaki eşsiz deneyimlerini anlatmaktan büyük bir keyif alıyor.

KADIN VE ERKEK ARTIK AYNI SAYFADA

Futbol dünyasının bugün kadın erkek eşitliği noktasında 30 yıl önceye kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğuna inanan Lale Orta, bu memnuniyetini, “Bugün görüyoruz ki UEFA’nın sitesinde kadın ve erkek hakemler aynı sayfada listeleniyor. 2019 yılı UEFA Süper Kupa maçını bir Fransız kadın hakem (Stephanie Frappart) yönetti” sözleriyle ifade ediyor.

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FIFA KOKARTINI TÖRENDE DEĞİL BİR TOPLANTIDA TESLİM ETTİLER

Lale Orta tüm olumsuz yorumlara kulağını kapatarak çok sevdiği hakemlik mesleğine odaklandı. 20 yıllık hakemlik kariyerinde yüzlerce maç yönetti ve Türkiye’deki erkek egemen futbol dünyasında ‘kadınlar da var’ dedi. FIFA kokartı takacağı zaman “Seninki pembe olur herhalde” gibi yorumlar duysa da asla pes etmedi. O dönemin MHK yönetimi Orta’ya kokartını diğer hakemlere yaptıkları gibi törenle vermek yerine bir toplantıda teslim etti.