Son dakika: TFF resmen açıkladı! Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu

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MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'yı göreve getirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir." denildi.
Başkan:
Prof. Dr. Lale Orta
Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır
İLK KADIN MHK BAŞKANI OLDU
Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim oldu.