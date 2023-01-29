Son dakika: TFF resmen açıkladı! Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu

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MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'yı göreve getirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir." denildi.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

İLK KADIN MHK BAŞKANI OLDU

Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim oldu.