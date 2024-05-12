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Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu! Kariyerinde ilk kez...

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#Mete Gazoz#Okçuluk#Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası
Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu Kariyerinde ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 17:03

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazandı. Daha önce olimpiyat ve Dünya şampiyonlukları bulunan Mete Gazoz, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, finalde Sloven rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalyayı boynuna takmıştı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan 24 yaşındaki Mete Gazoz, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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KLASİK YAY ERKEK TAKIMIMIZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan klasik yay erkek takımımız ise Holllandalı rakiplerini setlerde 5–4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

 

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#Mete Gazoz#Okçuluk#Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

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