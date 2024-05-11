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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

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#Okçuluk#Makaralı Yay Kadın Milli Takımı#2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 12:53

Almanya’nın Essen kentinde devam eden 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası’nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya’yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası, Almanya’nın Essen kentinde devam ediyor.

Organizasyonda bugün Makaralı Yay Kadınlar finalinde Türkiye ile İspanya ile karşı karşıya geldi.

Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva’dan oluşan milli takım, İspanya’yı 234-218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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#Okçuluk#Makaralı Yay Kadın Milli Takımı#2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası

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