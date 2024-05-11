Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

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2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası, Almanya’nın Essen kentinde devam ediyor.

Organizasyonda bugün Makaralı Yay Kadınlar finalinde Türkiye ile İspanya ile karşı karşıya geldi.

Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva’dan oluşan milli takım, İspanya’yı 234-218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.