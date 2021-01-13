Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takibe aldı! Taraftar heyecanlandı...

Sarı lacivertli kulüp ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen ve her fırsatta Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Beko'yu takibe aldı.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun basket takımını takibe alması Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Emre Belözoğlu, oyuncunun transferiyle ilgili olarak yaptığı bugün açıklamada, "Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilere transferi gündemde olan Mesut Özil, Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesabından takibe aldı. pic.twitter.com/s4GZtpt6QK — Spor Arena (@sporarena) January 13, 2021

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

MESUT ÖZİL'İN HAYATI

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından itibaren ise Almanya Millî Takımı'nda oynamıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.