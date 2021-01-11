Mesut Özil'in "Kadıköy" yanıtı Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Premier Lig devi Arsenal'la olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan ve Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Türk asıllı Alman futbolcu, bir takipçisinin, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi. Özil'in bu yanıtı sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüğünü belirten Mesut Özil, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.

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"SEÇENEKLER ARASINDA YER ALMIYOR"

Geleceği hakkında gelen bir soruya yanıt veren Özil, "Schalke'ye gitmeyeceğim. Şu anda benim için seçenekler arasında yer almıyor." sözleriyle Alman kulübüne kapıları kapattı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Tottenham'a transfer olmak mı, emekli olmak mı?" şeklindeki soruya ise "Emekli olmak" yanıtını verdi.

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

MESUT ÖZİL'İN HAYATI

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından itibaren ise Almanya Millî Takımı'nda oynamıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Schalke 04

Werder Bremen

Real Madrid

Arsenal