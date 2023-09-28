Mauro Icardi'nin sansasyonel penaltı hatası Avrupa'da manşetlerde! "Muhteşem bir şekilde başarısız oldu"

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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi yeniden Avrupa’nın gündeminde. Ancak yıldız futbolcuyu manşetlere taşıyan olay ne 2023 senesinde Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla gol (25) atan oyuncu olması ne de özel hayatı. 30 yaşındaki futbolcunun İstanbulspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu ile birlikte penaltıda yaptığı başarısız deneme Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşlarınca şu başlıklarla manşetlere taşındı:

11METRELİK PLAN FELAKETLE SONUÇLANDI

iTALYA

· CORRIERE DELLO SPORT: “G.Saray’ın iki vuruşlu penaltısı kötü bitti. İcardi’nin saçma hatası: İstanbul derbisindeki 11 metrelik plan, eski İnter ve PSG santrforu için felaketle sonuçlandı.”

· LA GAZETTA DELLO SPORT: “İcardi’den sansasyonel hata: çift yönlü penaltı bir başarısızlıkla sonuçlandı.”

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· TUTTOSPORT: “İcardi, inanılmaz bir hata! Messi ve Suarez’in penaltısını taklit ediyor, ama... Doğrudan vuruş yerine topu takım arkadaşına atmaya karar verdi. Ancak bu kez sansasyonel bir hata yaptı.”

MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE BAŞARISIZ OLDU

İNGİLTERE

THE SUN: “İcardi yanlışlıkla Premier Lig tarihinin en kötü şöhretli penaltı kaçırma olayını yeniden yarattı ve işin komik tarafı gülmekten kendini alamadı. Galatasaray’ın süperstarı, Pires’in Henry’ye verdiği kısa pasla golü kaçırdığı 2005 yılında Arsenal’in utanç verici çabasını taklit etti.”

· DAILY STAR: “G.Saray ‘pas’ penaltısı denedi ancak İcardi muhteşem bir şekilde başarısız olmasını sağladı. Cruyff ile Messi’nin yaptığı rutini tekrarlamaya çalıştı, ancak kaçırdıktan sonra kafası ellerinin arasında kaldı.”

AFACAN OYUNU TAKLİT ETMEK İSTEDİ AMA

İSPANYA

· MARCA: “İcardi ‘Cruyff benzeri’ bir penaltı kaçırdı: her şey lehineyken affedilemez bir hata! Messi ve Suarez’in birkaç yıl önce Barça’da ‘yeniden canlandırdığı’ Hollandalı dehanın afacan oyununu taklit etmek istedi ancak başarılı olamadı.

· SPORT: “İcardi’nin yaptığı hata tüm dünyada yankı uyandırdı... Bunu kaçıramazsınız! İcardi, kaleci çoktan diğer tarafa gitmişken penaltı kaçırıyor... Anlamak imkansız.”

· MUNDO DEPORTIVO: “İcardi’nin komik penaltısı: Messi ve Suarez’i taklit etmeye çalışıyor ve bu oldu.

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İNANILMAZ BİR ISKAYA İMZA ATTI

ALMANYA

· BILD: “İcardi’den inanılmaz bir penaltı atışı! Arjantinli forvet penaltı noktasından çok özel bir şey yapmayı hedeflemişti ve inanılmaz bir ıska ile fena halde başarısız oldu.”

FRANSA

· L’EQUIPE: ‘PSG’de Neymar’ın pasında fileleri havalandırmıştı. Aynı kombinasyonu Kerem ile denese de, bu kez boş kaleye topu gönderemedi.’

· FOOT MERCATO: “İcardi’nin penaltı noktasından inanılmaz ıskası. Eski Parisli topu sadece boş tarafa doğru itmesi gerekirken, hedefi ıskalamanın bir yolunu buldu...”

HOLLANDA

· DE TELEGRAAF: “İcardi ‘Cruyff penaltısı’ varyasyonuyla umutsuzca hata yapıyor.”