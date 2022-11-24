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Mauro Icardi'nin Arjantin üzüntüsü! Icardi milli takım kadrosunda neden yok? Messi ve Wanda Nara detayı...

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#Dünya Kupası#Arjantin#Icardi
Mauro Icardinin Arjantin üzüntüsü Icardi milli takım kadrosunda neden yok Messi ve Wanda Nara detayı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 11:59

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak şok etkisi yaratan Arjantin'de kadroda olmayan Mauro Icardi'nin üzgün olduğu belirtildi. Üst düzey kariyerine rağmen milli formayı yalnızca 8 kez giyen Icardi neden milli takıma çağrılmıyor? Wanda Nara ve Messi detayı...

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2022 Dünya Kupası C Grubu açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı şoke eden bir mağlubiyet alan Arjantin'de Mauro Icardi'nin kadroda olmaması konuşuluyor. Son olarak 2018 yılında Sampaoli tarafından kadroya çağırılan Icardi o dönemden sonra kadroya hiç giremedi.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve ligin son haftalarında formunu yükselten Icardi'nin, Arjantin'in aldığı şoke eden mağlubiyetin ardından çok üzgün olduğu belirtildi. Arjantin maçı gününde tatilde olan Icardi, yaptığı paylaşımla milli takımına destek olmuştu.

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ICARDI NEDEN KADROYA ALINMIYOR? MESSI VE WANDA NARA DETAYI...

Lionel Messi'nin yanı sıra Lautaro Martinez ve Julian Alvarez bulunan Arjantin kadrosunda Mauro Icardi'nin neden olmadığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldı. Inter'de ve PSG'de iyi performanslar sergilediği 2019-2021 arasında dahi kadroya çaprılmayan Icardi'nin milli takıma girememe sebebinin arkasında Lionel Messi'nin olduğu biliniyor.

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Icardi, yalnızca 8 kez giydiği Arjantin formasını son olarak 2018 sonunda Meksika ile yapılan iki hazırlık maçında giymişti. O dönem çıkan haberlere göre Lionel Messi'nin teknik direktör Sampaoli'ye Icardi için "Bu pisliğin burada ne işi var!" şeklinde tepki gösterdiği biliniyor. Icardi o tarihten sonra bir daha milli davet alamadı.

Messi'nin Icardi'ye olan tavrı ise, yakın arkadaşı Maxi Lopez'den kaynaklı. Bilindiği üzere Icardi, Maxi Lopez ile takım arkadaşıyken Wanda Nara ile yakınlaşıp ikilinin ayrılmasına sebep olmuş ve daha sonra Wanda Nara ile bu geçtiğimiz haftalarda biten bir evliliğe imza atmıştı.

Mauro Icardinin Arjantin üzüntüsü Icardi milli takım kadrosunda neden yok Messi ve Wanda Nara detayı...

WANDA NARA İLE BOŞANDILAR

Uzun süredir spor-magazin gündemini işgal eden Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti 9 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Vanity Fair'in İtalya edisyonuna konuşan ve boşanma haberini doğrulayan Wanda Nara; "Mauro ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. Sonrasında Arjantin'e gittim. Boşanma evraklarını imzaladıktan sonra reklam çekimlerine gittim, sonra TV programıma devam ettim. Ayrılalı 2 ay oldu. Aramızdaki uzak mesafeler de bize yardımcı olmadı." diye konuşmuştu.

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ICARDI'NİN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İlk olarak 2013'te Arjantin Milli Takımı kadrosuna alınan Icardi, süre aldığı toplam 8 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

PSG'den kiralık olaran Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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#Dünya Kupası#Arjantin#Icardi

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