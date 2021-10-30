Mario Balotelli'den Sergen Yalçın ve Fatih Terim açıklaması! 'Yaptığı cahillikti...'

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Akdeniz ekibinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli, A Spor'a açıklamalarda bulunurken çarpıcı ifadeler kullandı.

"NORMAL BİR İNSANIM"

Futbol dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Balotelli, karakteriyle ilgili olarak "Normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum. Normal bir insanım." dedi.

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tanıdığını belirten golcü yıldız, "Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN'LA YAŞADIĞI TARTIŞMA

Sergen Yalçın'la arasında yaşananlarla ilgili olarak da konuşan Balotelli, "Hocanın benimle alakalı konuştuğu şeyleri bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan bir tanesi tanımadan, oturup konuşmadan başka birisi hakkında bir şeyler söylemek. Bana çok büyük cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonunun değişmemesi gerekiyor. Eğer cahillik yapıyorsan bu sana bağlı." dedi.

"SAMET AYBABA BENİMLE KONUŞMUYORDU"

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Adana Demirspor'un sezona başladığı teknik direktör Samet Aybaba hakkında da konuşan Mario Balotelli, "Samet Aybaba ile sahada bir şeyler konuşmaya çalıştığımda ya beni erteliyordu ya da konuşmuyordu. Bir hoca bana, ''Sen 70 dakika oynayabilirsin.'' dese saygı duyar ve susarım. Bana net bir şekilde gelinmedi ve saygı duyulmadığını hissettim" ifadelerini kullandı.

BALOTELLI İLE SERGEN YALÇIN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a karşı evinde 3-0 öne geçmiş ancak bu skoru koruyamamış ve sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Balotelli, golü ardından rakip yedek kulübesine doğru yönelip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi. İtalyan yıldızın bu hareketi, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönem bir programda kendisi için 'Beyni yok' şeklinde yorum yapmasına karşılık olduğu ortaya çıkmıştı.