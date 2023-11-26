Manchester City - Liverpool maçında 86 yıllık gelenek bozulmadı

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Pep Guardiola ile Jürgen Klopp’un yeşil sahalarda trendleri belirlediği bir dönemde birbirlerine duyduğu hayranlık ve saygı Manchester City-Liverpool maçlarını dünyanın en önemli rekabetlerinden biri haline getirdi. Klopp en son Sky Sports’a verdiği röportajda Guardiola ve ekibi için; “Bu, futbolda karşılaşabileceğiniz en büyük zorluk çünkü onlar olağanüstü” ifadelerini kullandı. Yine de her iyi takımın zaafları olduğunun da altını çizdi.

ALEXANDER-ARNOLD HATAYI AFFETMEDİ

City maça baskılı başladı. Kanatlardan Doku ve Foden ile etkili olan City ön alan baskısıyla Liverpool’u hataya zorladı. Bu baskıdan çıktığı anlarda Liverpool önemli pozisyonlar buldu. City aradığı golü 26. dakikada Haaland ile buldu. Alisson’un degajı sırasında ayağının kayması ve Ake’nin çalımları sonrası Haaland’ın vuruşu ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci yarıda da Liverpool’un geçişlerine izin vermeyen City, genelde iyi kapattığı Alexander-Arnold’u 80. dakikada durduramayınca iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Böylelikle Liverpool’un City karşısında 86 yıldır süren ligde 2 maç üst üste yenilmeme geleneği devam etti.

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Manchester City’nin santrforu Erling Haaland, gollerine Liverpool karşısında da devam ederken 2 yeni rekor kırdı. 26. dakikada fileleri havalandıran Norveçli oyuncu, Premier Lig’deki 48. maçında 50. golünü attı ve bu sayıya en erken ulaşan isim oldu. Haaland 88 şutta 50 gole ulaşırken ortalama 1,76 şutta gol atıp farklı bir rekorun sahibi oldu. Guardiola bugüne kadar Klopp’u 3 kez üst üste yenememişti. Bu maç bir fırsattı ancak taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Klopp bu sayede galibiyet sayısında üstünlüğünü korumuş oldu (Guardiola 11, Klopp 12, beraberlik 6).