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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Manchester United sözleri: Hedefimiz kazanmak

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan Manchester United sözleri: Hedefimiz kazanmak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 21:28

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Okan Buruk'un değerlendirmeleri şu şekilde:

Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum.

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"UMARIM DAVINSON SONRAKİ MAÇA YETİŞİR"

Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir.

"MANCHESTER UNITED MAÇI BÜYÜK FIRSAT"

Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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