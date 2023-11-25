Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda neden yok? Okan Buruk açıkladı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı. Kerem Aktürkoğlu ise yedek soyundu.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada; "Abdülkerim'in dünkü idmanda bir ağrısı oldu. Riske etmek istemedik. 4 gün sonra önemli bir maçımız var. O yüzden riske etmedik. Ziyech milli takımdan geç geldi, dün tek idmana çıktı. Onu yedek soyundurduk. Kerem de uzun süredir dinlenmiyordu. Onu da yedek sakladık. Maçın devamında kullanabiliriz. Öyle düşündük. Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Bu çok önemli. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

📹 Sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma öncesinde saha kenarında.pic.twitter.com/2NBuLxlOLk — Spor Arena (@sporarena) November 25, 2023

"Ndombele iyi çalıştı"

İlk 11'de görev verdiği Ndombele ile ilgili de konuşan Buruk; "Milli arada iyi çalıştı. İkinci kez ilk 11'de olacak. Taraftar önünde ilk kez 11'de." dedi.

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