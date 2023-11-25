Mauro Icardi, Galatasaray - Alanyaspor maçında gol orucunu bozdu! Mertens bir ilki yaşadı...

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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynanan Hatayspor maçının 11’ine göre Alanyaspor karşılaşmasında 4 değişikliğe gitti. Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor deplasmanında forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Oliveira, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu yerine Kaan Ayhan, Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Mertens’e görev verdi. Karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera’ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Kaan Aynan ve Kazımcan Karataş’tan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira görev veren Buruk, Torreira’nın yanına iç sahada ilk kez 11’de Ndombele’ye görev verdi. Hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Zaha’ya görev veren tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

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Galatasaray, Alanyaspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Muslera - Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha, Icardi

KEREM BU SEZON 2. KEZ YEDEK

Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşılaşması ile birlikte 2023-2024 yılında sarı-kırmızı formayla 2’nci kez yedek oturdu. Galatasaray’ın hem lig hem de Avrupa olmak üzere toplamda oynadığı 22 karşılaşmada da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk’un da kararı ile birlikte milli ara sonrası ilk maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyundu. Kerem Aktürkoğlu en son 5’inci hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek başlamış ve oyuna sonradan dahil olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu, maçın 74. dakikasında Barış Alper'in yerine oyuna dahil oldu.

NDOMBELE İÇ SAHADA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı formayla taraftarı önünde ilk kez 11’de bir maça çıktı. Ndombele, ligin 8’inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı.

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Fransız futbolcu, Alanyaspor maçının tamamında sahada kaldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DİNLENDİRİLDİ

Galatasaray’ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçında kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle tecrübeli savunmacıya kadroda yer vermedi. Buruk, Abdülkerim Bardakcı yerine Kaan Ayhan’a stoperde görev verdi. Tecrübeli teknik adam, son idmanda ağrısı olan Abdülkerim Bardakcı için risk almadıklarını ve çarşamba günü oynanacak Manchester United maçını düşündüklerini ifade etti.

ALANYASPOR’DA 5 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçının 11’ine göre Galatasaray karşılaşmasına 5 değişikliğe gitti. Tekke, Gaziantep FK maçında oynayan Augusto, Yusuf Özdemir, Richard, Novais ve Cordova’ya sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk 11'de şans vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Lima, Fer, Sisto, Oğuz Aydın ve Carlos Eduardo’ya görev verdi.

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Alanyspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı: Ertuğrul Taşkıran - Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima, Balkovec, Fer, Janvier, Sisto, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo

ICARDI ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Galatasaray'da Beşiktaş maçından milli araya kadar antrenmana çıkmadan iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, ligde 3 maçtır gol atamıyordu.

Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkan Arjantinli golcü, maçın başında net bir pozisyonda topu boş kaleye göndermek isterken direğe takıldı.

Mauro Icardi, 37. dakikada Mertens'in pasında kale sahasında sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Icardi bu sezon toplamda 16 gole ulaştı.

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Alanyaspor'a rakip olduğu üç lig maçında da gol atan Mauro Icardi (toplam 3 gol), Süper Lig kariyerinde sadece Beşiktaş ağlarını daha fazla havalandırdı. (5 gol)

Mauro Icardi, Süper Lig'e geldiği geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol hem de asist yapan futbolcu konumunda. (7 maç)

MERTENS BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

İlk golün asistini yapan Dries Mertens, 45. dakikada şık bir vuruşla rakip ağları sarstı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Belçikalı yıldız, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Mertens'in 4 de asisti bulunuyor.

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Dries Mertens, Süper Lig kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı iki maçı da Alanyaspor karşısında oynadı. (Kasım 2023 & Nisan 2023)

BU KEZ ASİST ICARDI'DEN GOL MERTENS'TEN

Galatasaray, 59. dakikada farkı 3'e çıkaran golü buldu. Kazımcan'ın soldan ortasında Icardi'nin ön direkteki kafa vuruşunda top arka direğe açıldı, o noktaya gelen Mertens tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü attı.

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

ZAHA'DAN ART ARDA 3 MAÇTA 4 GOL

Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Zaha, 70. dakikada şık çalım sonrası sert bir vuruşla topu ağlara gönderip farkı 4'e çıkardı.

Son 3 maçta 4. golünü atan Zaha, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez art arda üç maçta gol atma başarısı gösterdi.