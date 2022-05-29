Liverpool 0-1 Real Madrid / Maç sonucu ve özeti

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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid 59. dakikada 1-0 öne geçti. Casemiro’nun orta alandan verdiği pasla sağ taç çizgisinde topla buluşan Valverde, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek arka direğe yerden sert gönderdiği pası Vinicius Junior son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Gözden Kaçmasın Liverpool - Real Madrid finalini yorumlayan Fatih Terim sosyal medyada çok konuşuldu Haberi görüntüle

COURTOİS KALESİNİ GOLE KAPATTI

Real Madrid’in kalecisi Courtois’nın, Salah’a karşı yaptığı kritik kurtarışları ise maça damga vurdu.

Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birçok gol fırsatı yakalayan Liverpool, Madrid'in Belçikalı file bekçisini geçemedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.

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14. KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

Eflatun-beyazlılar bu sezon İspanya Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mutlu sona ulaştı. Avrupa’nın en büyük kupasını daha önce 13 kez kez kazanan Madrid ekibi, son 10 yılda 5. kez bu kupanın sahibi oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid’in başında kupayı kazanan Carlo Ancelotti, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu. İtalyan çalıştırıcı böylelikle bu kupayı en fazla kazanan isim oldu.

LİVERPOOL YİNE KAYBETTİ

Şampiyonlar Ligi’nde 4 yıl sonra finalde karşılaşan iki ekibin maçında kazanan yine Real Madrid oldu. 2018’de oynanan finalde Madrid 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Bu sezon finale gelene kadar oynadıkları 12 maçta 10 galibiyet alan ve bu kupaya 6 kez ismini yazdıran Liverpool, bu turnuvada 4. kez finalde kaybeden taraf oldu. Kırmızılar son olarak 2018-2019 sezonunda İngiliz ekibi Tottenham’ı yenerek kupa sevinci yaşamıştı.

BENZEMA BÜYÜK ETKEN OLDU

Real Madrid’in final yolculuğuna attığı gollerle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezona damga vuran Fransız forvet Karim Benzema, bu forma altında 5. kez ulaşırken, turnuvayı da 15 golle kapattı.

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36 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi.

Önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenen Real Madrid ile Liverpool arasındaki final, son olarak 22.36'ya alındı.

FATİH TERİM YORUMLADI

Spiker Gökhan Abdik'in anlattığı dev finali Fatih Terim yorumladı. Son olarak Galatasaray'da görev yapan ve takımdan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim, Liverpool - Real Madrid maçını yorumladı.

İSPANYOLLAR 19, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 19 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 14’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıktı. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke oldu.

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AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0’lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0’lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho, Thago, Henderson, Diaz, Mane, Salah.

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Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Jr, Benzema.