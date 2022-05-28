Son dakika: Paris'teki Liverpool - Real Madrid finalinde büyük skandal

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği dev mücadele büyük bir skandal yaşandı. Stade de France'ta 22.00'de başlaması gereken final, iddiaya göre biletsiz taraftarların stadyuma girmesi nedeniyle 3 kez ertelendi.

Devler Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşılaştığı mücadele, stat ve çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlarken soruşturma açıldı.

TAM 3 KEZ ERTELENDİ

Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Devler Ligi finali öncesi büyük skandal yaşandı. Paris'te TSİ 22.00'de başlaması gereken dev maç, önce dışarıda kalan biletli seyircilerin girişlerinin yapılması için 15 dakika ertelendi.

Şampiyonlar Ligi'nde böylesi bir erteleme daha önce yaşanmazken skandallar üst üste geldi ve 2 kez daha ertelendi.

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Önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenen Real Madrid ile Liverpool arasındaki final, son olarak 22.36'ya alındı.

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BAZI TARAFTARLAR YARALANDI

Stadyum çevresinde güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken stada kaçak girmek isteyen bazı taraftarlar yaralandı.

UEFA yetkililerinin maçın 22.36'da başlamasına karar verirken biletli birçok taraftarın dışarıda kaldığı, binlerce kaçak seyircinin de stada girdiği iddia edildi.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

Paris'teki dev final öncesi yaşanan bu skandalların ardından UEFA Disiplin Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.