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Liverpool - Real Madrid finalinde Benzema'nın ofsayta takılan golü tartışma yarattı

#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Real Madrid
Liverpool - Real Madrid finalinde Benzemanın ofsayta takılan golü tartışma yarattı

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Karim Benzema ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken uzun süre VAR'dan gelecek karar beklendi.

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Şampiyonlar Ligi final maçı, çıkan olaylar nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlarken ilk yarıda Real Madrid'in bulduğu ol uzun süre incelendi.

Müsabakanın 43. dakikasında savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Karim Benzema, açısı kapanınca topu Valverde'ye çevirdi.

Valverde istediği vuruşu yapamazken son olarak Liverpoollu Fabinho'dan seken top Benzema'nın önünde kaldı.

Benzema topu ağlarla buluştururken gol geçerlilik kazanmadı.

Benzema'nın golü 3 dakikanın üzerinde süren VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fransız yıldızın attığı gol sayılmazken sosyal medyada tartışma yarattı.

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Real Madrid

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